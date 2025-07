Gigi Becali, avertisment pentru Darius Olaru după Petrolul – FCSB 0-1: „Nu am eu timp de ritm, mă înțelegi?”

Gigi Becali a fost întrebat despre situația lui Darius Olaru și la finalul meciului Petrolul – FCSB 0-1 din etapa a doua a Superligii. Este deja destul de bine cunoscut faptul că mijlocașul campioanei României traversează o scădere de formă în acest start de sezon din cauza accidentării care l-a ținut departe de teren în partea a doua a stagiunii trecute.

Gigi Becali, noi lămuriri referitoare la Darius Olaru, după Petrolul – FCSB 0-1: „Mi-a spus Meme că are nevoie de ritm. Nu am eu timp de ritm”

Patronul echipei roș-albastre a dezvăluit că a fost rugat de să îi acorde un anumit timp căpitanului pentru ca acesta să își intre ușor într-un ritm de joc apropiat măcar de cel care l-a consacrat în ultimii ani și l-a făcut să ajungă și la naționala României.

Doar că Becali a ținut să puncteze că el nu are suficient timp la dispoziție pentru a-i da lui Olaru aceste circumstanțe. Pe de altă parte însă, omul de afaceri a subliniat exact în această idee că a fost foarte mulțumit de cum s-a prezentat internaționalul român pe „Ilie Oană”, acesta fiind de altfel și motivul pentru care el a fost schimbat abia în minutul 88 cu Baba Alhassan.

„Mi-a spus Meme că are nevoie de ritm. Aici nu e vorbă, nu am eu timp de ritm, mă înțelegi? L-am lăsat pentru că a meritat, a jucat. Dacă dădea la adversar mingile, nu mai așteptam”, a spus Gigi Becali la după

Omul de afaceri, încântat de meciul de pe „Ilie Oană”: „Am jucat tare și noi, și ei”

De asemenea, cu aceeași ocazie, patronul de la FCSB s-a declarat foarte mulțumit la modul general de echipa sa după această partidă. În plus, i-a lăudat pe cei de la Petrolul, despre care a spus că îi vede chiar în play-off în acest sezon de Superliga.

„Extraordinară (n.r. echipa), a fost un meci… Uite, să vedeți voi dacă mă pricep eu la fotbal. Să vedeți cine o să fie Petrolul anul ăsta. Eu zic că va intra în play-off.

Hai să vedem dacă mă pricep la fotbal. Astăzi a fost meci tare și chiar dacă pierdeam nu eram supărat. Am jucat tare, am avut două bare, am jucat fotbal, am fost agresivi și noi, și ei”, a mai spus Becali, conform sursei citate anterior.