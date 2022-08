Gigi Becali, mesaj pentru George Simion, în ziua nunții: “Dacă îl îmbată puterea, să nu îmi reproșați mie”

Gigi Becali nu a fost prezent la nunta lui George Simion, dar i-a transmis un mesaj liderului AUR. Patronul FCSB i-a urat parlamentarului să-și iubească soția și să nu se lase “îmbătat” de putere.

Gigi Becali, mesaj pentru George Simion în ziua nunții

De ceva timp, Gigi Becali nu mai participă la evenimente care presupun distracție și nu a venit nici la , dar a avut un mesaj important pentru acesta.

Afaceristul a fost impresionat de faptul că ÎPS Teodosie a oficiat ceremonia religioasă. Patronul FCSB le-a urat lui George Simion și soției sale, Ilinca, să fie binecuvântați și să aibă mulți copii.

Totodată, Gigi Becali spune că George Simion este un patriot adevărat și că nu ar trebui să se lase “îmbătat de putere” la un moment dat.

“Contează că ÎPS Teodosie a oficiat! Nu se prea permite. Știu că prefericitul Patriarh nu prea mai permite să oficieze. Nu știu, dar a făcut un lucru extraordinar.

Eu îi urez soției lui Simion ei să fie binecuvântată! Să se înmulțească. Să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu! Lui George Simion să facă mulți copii și să aibă succes în politică.

Dacă îl îmbată puterea, să nu îmi reproşaţi mie… Eu spun de George Simion de acum. Să nu mi se scoată mie ochii. Eu spun de Simion de acum.”, a fost mesajul lui Gigi Becali pentru George Simion, la .

Gigi Becali nu înțelege de ce oamenii îl critică pe liderul AUR pentru că a organizat acest eveniment cu foarte multe persoane și susține că i-a oferit acestuia brânza “din dragoste”, fără a avea alte motive.

“Nu mai merg la nunți și botezuri. (…) Știi care e treaba? La noi ca români câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia.

Ce te interesează, mă, că sunt mulți oameni? Ce să facă un procuror?

Eu ce am făcut, am făcut din dragoste, nu din alt motiv. Tu crezi că eu, Becali, am eu nevoie să mă ajute în România cu ceva George Simion? Ce nevoie am eu de George Simion? E un altfel de om.”, a adăugat Becali.

Tensiuni între Gigi Becali și George Simion

Mesajul lui Gigi Becali vine în urma tensiunilor cu George Simion. Omul de afaceri a fost , care a spus că influența latifundiarului din Pipera la Steaua a fost una negativă.

Astfel, patronul FCSB a anunțat, în urmă cu câteva zile, că nu-i va mai trimite lui George Simion brânza la nuntă, așa cum i-a promis inițial. În cele din urmă, George Simion a primit cele două tone de brânză promise.

George Simion a spus că “a murit” Steaua în momentul în care a fost preluată de Gigi Becali, iar acesta din urmă s-a enervat cumplit.

“Când a zis asta? Trimite-mi, tată, că nu vreau pe vorbe și răutăți și la revedere brânza. Îl anunț din timp, de fapt nici nu-l anunț dacă a zis așa. Nu mai mănâncă brânză la nuntă.”, a fost reacția patronului FCSB, la Pro Arena.

Latifundiarul din Pipera a mai spus că ar fi încheiat prietenia cu liderul AUR dacă ar fi făcut acele declarații recent.

Gigi Becali a mai spus atunci că îl va ierta pe George Simion dacă îi va da explicații pentru acele vorbe.

“O să am o discuție cu el, să văd ce explicație dă. Dacă are o scuză, continui prietenia cu el, dacă nu, termin prietenia cu el.”, a mai spus patronul FCSB.