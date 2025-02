Gigi Becali, mesaj pentru Răzvan Lucescu înainte de FCSB – PAOK. „Am învățat de la bătrânul Lucescu”. Cum va arăta primul 11

Calificarea în optimile de finală Europa League se joacă pe Arena Națională, iar FCSB pleacă favorită după 2-1 în deplasarea de la PAOK Salonic. Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta primul 11 al „roș-albaștrilor” și i-a transmis un mesaj clar lui Răzvan Lucescu.

Ce mesaj i-a dat Gigi Becali lui Răzvan Lucescu înainte de FCSB – PAOK: „Am învățat de la bătrânul Lucescu”

play-off-ului pentru optimile Europa League. Elevii lui Răzvan Lucescu nu au o misiune ușoară împotriva „roș-albaștrilor”, care au revenit pe primul loc din SuperLiga după 2-0 cu Gloria Buzău.

Înaintea partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA. Show-ul poate fi urmărit live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Gigi Becali a explicat și de ce l-a numit „bătrânul Lucescu” pe „Il Luce”, selecționerul naționalei României. Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și cum va arăta primul „11” al celor de la la ora meciului cu PAOK.

„Nu mai vreau să fac aroganțe, numai asta spun. Am învățat asta de la tatăl lui, echipa câștigătoare nu se schimbă și am spus totul cu asta. Îi transmit mesajul pe care l-am învățat de la Mircea Lucescu. I-am spus bătrânul cu respect, nu cu dispreț.

Să ne mândrim că avem bătrâni. Am zis bătrânul și îi spun bătrânul cu respect. Am învățat de la bătrânul Lucescu că echipa câștigătoare nu se schimbă, așa am învâțat. Avem meci mare cu PAOK, i-am spus lui Meme că nu mă interesează Buzău”, a declarat Gigi Becali.

Echipa de start a FCSB-ului în partida tur cu PAOK: Ștefan Târnovanu – Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic – Vlad Chiricheș, Adrian Șut – David Miculescu, Juri Cisotti, Florin Tănase – Daniel Bîrligea

Gigi Becali, detalii de ultimă oră despre revenirea lui Darius Olaru

Darius Olaru s-a accidentat la umăr în stagiul de pregătire din Antalya și s-a operat la scurt timp după revenirea în România. Liderul „roș-albaștrilor” nu va juca în majoritatea meciurilor pe care le va disputa FCSB în sezonul actual.

Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Darius Olaru ar putea juca în ultimele trei partide din play-off-ul din SuperLiga: „Cred că Olaru va prinde ultimele trei meciuri din play-off”.

Gigi Becali, dat pe spate de Florin Tănase: „Ce fotbalist de mare clasă este”

Gigi Becali l-a lăudat pe Florin Tănase după Gloria Buzău – FCSB, scor 0-2: „L-am sunat pe Mihai Stoica după ce m-am sculat: “Băi, Mihai, Tănasse ăsta, te încântă ce fotbal joacă, ce fotbalist de mare clasă este!”.

Joacă pe zăpadă, parcă a jucat pe iarbă. Tănase e jucător de mare clasă. Cum a intrat, s-a schimbat jocul. Mingea la el, pac-pac, lumina jocul. Nu e vorba de 11 metri, ci de cum a jucat. Este cel mai în formă din SuperLiga”.

