Gigi Becali, mesaj pentru Ricardo Grigore, după Dinamo-FCSB. “Pregătește-te, tată, dacă vrei să nu mai plângi data viitoare!”

Alături de Mihai Popescu, Ricardo Grigore a fost cel de-al doilea fundaș al câinilor tras la răspundere pentru rușinosul 0-3 din Cupa României în fața lui FCSB. Ricardo Grigore a fost depășit de fiecare dată de viteza atacanților lui Bogdan Vintilă, până și masivul Adrian Petre reușind să treacă precum acceleratul prin haltă.

Ricardo Grigore a fost criticat dur de patronul Ionuț Negoiță și pentru faptul că alături de același Mihai Popescu a fost unul dintre liderii revoltelor din vestiar, care au îndemnat la grevă.

Cu cei doi fundași centrali pe post de marionete, celor de la FCSB le-a fost foarte ușor să profite pe contraatac și să producă mare deranj în careul dinamovist, scorul putând fi mult mai sever, dacă Petre nu ar fi fost din nou în rolul ratangiului de serviciu.

Gigi Becali, sfat părintesc pentru Ricardo Grigore

După un meci, în timp ce încerca să răspundă la întrebările jurnaliștilor, pe Ricardo Grigore l-a podidit plânsul în direct, moment care l-a impresionat pe principalul finanțator al FCSB, Gigi Becali, care i-a transmis un mesaj la PRO X.

“Vreau să-i spun lui Ricardo Grigore ca unui copil, prietenește, cu dragoste. Mi-a părut rău de el că plângea, mi-a fost milă de el. Îi transmit lui și să înțeleagă toți. Dacă vrei să nu mai plângi, pregătește-te, tată! Dacă nu v-ați pregătit, normal că acum plângeți. Trecea ăsta Petre… n-am văzut așa ceva!

Îi spun cu dragoste și prietenie, să nu o ia în nume de rău: ‘Măi, copile, pregătește-te, trage de tine, jerfește-te, dacă vrei să nu mai plângi data viitoare!’ Nu putea să fugă”.

Confesiunea în direct a fundașului dinamovist

Ricardo Grigore, care este și component al naționalei U21, a avut o reacție nervoasă de descătușare după umilința din derby.

”Mă simt ultimul om. Acum, în momentul ăsta, îmi vine să mă las. Nu mai am cuvinte, credeți-mă. Am crescut la clubul ăsta… Mereu am zis, la Dinamo, că vom face ceva în sezonul viitor. Apoi sezonul viitor.

Și nu s-a întâmplat nimic. De trei ani același lucru. Trebuie să strângem rândurile, dar nu se mai poate”.

