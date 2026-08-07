Gigi Becali, prima reacție oficială! Ce spune despre îndepărtarea lui Mihai Stoica

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Deși ”roș-albaștrii” sunt pe primul loc în SuperLiga după disputarea a trei etape, Gigi Becali este nemulțumit de eliminarea din Europa și de jocul modest din meciul cu Farul. Patronul a dezvăluit care este lucru pe care îl apreciază cel mai mult la MM Stoica.

MM Stoica, omul care îl liniștește pe Gigi Becali

Gigi Becali a admis faptul că nu poate accepta să se facă de rușine în fotbal și nu de puține ori a vrut să bage sume amețitoare de bani în transferuri. Însă, patronul FCSB a mărturisit că cel care îl calmează întotdeauna este MM Stoica.

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”Mihai Stoica e ca un frate pentru mine, ține la banii mei și la clubul ăsta de parcă ar fi banii și clubul lui. Nici dacă ar fi ale lui nu ar ține așa. Și apreciez lucrul ăsta! Eu acum mi-am dat seama, că dacă ar fi după mine aș băga acum 10 milioane de euro.

Dar el spune: ‘Băi, Gigi, noi băgam, dar noi suntem siguri!’, încep să mă enervez: ‘Bă, Mihaie! Nu mai suport! Să fie ăla în fața mea?’. Mă liniștește, că mie îmi vine nebunia să dau 3-4 milioane de euro pe un jucător”, a declarat Becali, în direct la .

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Noua strategie de transferuri impusă de Becali

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a promis că atât timp cât se va afla la conducerea clubului FCSB nu va mai trece prin rușinea de a nu intra în play-off-ul SuperLigii și a explicat că pentru a nu se mai face de râs.

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”Ca să ieși din Europa se poate. Că am jucat în play-out e rușinos, inadmisibil, aia nu se va mai întâmpla niciodată. Am zis și am spus ce gândesc, eu vă spun gândurile, să le interpretați așa cum sunt: gânduri. Mă gândesc că e posibil să fiu demodat. E posibil, nu știu. E posibil să fiu demodat.

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Că dacă de exemplu există în România ceva să cumpăr, dar nici în România nu ai ce să iei. Până acuma luam, dar ce să iei? Dacă n-am, nu dau vina pe nimeni, numai că m-am gândit, Liga a 2-a franceză, ei, pe ăia în Franța dacă ar fi bun ăla din Liga 1 nu-l ia?

Eu tot timpul în fotbal am dat ora exactă. Mi-am dat seama că nu se poate altfel. Stau două-trei meciuri, văd care e situația, că mai avem încă timp de transferuri. Dacă nu, sunt obligat. Nu am ce face, mă fac de râs. Ce vrei să fac, mă fac de râsul lumii? Ce vrei să fac? Mă fac de macao, cacao?”, a spus patronul ”roș-albaștrilor”.

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De ce îi caută dublură lui MM Stoica

În ciuda prieteniei pe care o are cu Mihai Stoica, Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că , dacă observă că antrenamentele la echipă nu sunt profesioniste.

”Am auzit și o să mă interesez și pe la alți oameni, că cică, vezi Doamne, sunt glume la antrenament. Am încredere în MM Stoica, 99%, dar poate 1% nu-mi spune. Atunci o să pun să filmeze și să opresc eu, prin telefon, antrenamentele dacă sunt glume.

Dacă e așa trebuie să intervin și să mai pun încă un om. Să mai angajez încă un om ca director tehnic, care să stea pe acolo, să urmărească antrenamentele. Dar dacă e așa (n.r. – dacă atmosfera e prea destinsă) (…) Eu, pe oamenii mei, cu care am lucrat, îi iubesc pe toți. Le-am făcut case, i-am ajutat, cu salarii mari.

Să știți un lucru: îl iubesc pe MM ca un frate, dar dacă nu merge treaba, îi adaug și îi angajez imediat o dublură. Îl iubesc în continuare ca pe un frate, dar acolo nu mai este el stăpân. Pun pe altul”, a afirmat Becali.