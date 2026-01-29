Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”

ADVERTISEMENT

FCSB este în acest moment la distanță de ultimul loc care garantează prezența în play-off, dar Gigi Becali nu se dă bătut. Patronul campioanei României a avut un mesaj războinic pentru rivalele Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Ce a spus, de fapt.

Gigi Becali amenință rivalele din SuperLiga. „Vor sări fulgii din ei!”

Campioana României se află într-o situație total atipică statutului, lotului și condițiilor pe care le are. FCSB se regăsește pe locul 11 după 23 de etape, iar timpul se scurge. Bucureștenii au nevoie disperată de puncte în meciurile ce urmează.

Gigi Becali, a spus ulterior ce urmează pentru echipa lui. Latifundiarul din Pipera și-a amenințat rivalele, despre care a spus că le va spulbera.

„Dumnezeu va face dreptate. Toți au zis că a căzut Becali. Vom intra în play-off și după vom câștiga campionatul. Apoi, toată lumea nasul jos și capul în jos, să nu mai sufle niciodată în viața lor în fața lui Gigi Becali, care este leul leilor și spulberă tot.

Pe ce mizez când zic așa? Nu mă va lăsa Dumnezeu niciodată să cad în fața lor, nu mă lasă să îngenunchez. Eu îngenunchez doar în fața lui Hristos, nu în fața oamenilor. Le vor sări fulgii tuturor, și Craiovei, și lui Rapid și lui Dinamo, fulgii vor sări din ei!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arată clasamentul din SuperLiga după etapa 23

, iar sezonul regulat se apropie de final. Dacă Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo sunt sigure de prezența în play-off, următoarele echipe din clasament luptă până la capăt.