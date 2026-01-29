Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”

FCSB este în acest moment în play-out, dar Gigi Becali anunță război. Ce mesaj a avut latifundiarul din Pipera pentru rivalele Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova.
Mihai Dragomir
29.01.2026 | 13:48
Gigi Becali mesaj razboinic pentru Dinamo Rapid si Universitatea Craiova Vor sari fulgii din ei Eu sunt leul leilor spulber tot
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali amenință rivalele din SuperLiga, deși FCSB ocupă locul 11 în clasament. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

FCSB este în acest moment la distanță de ultimul loc care garantează prezența în play-off, dar Gigi Becali nu se dă bătut. Patronul campioanei României a avut un mesaj războinic pentru rivalele Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. Ce a spus, de fapt.

Gigi Becali amenință rivalele din SuperLiga. „Vor sări fulgii din ei!”

Campioana României se află într-o situație total atipică statutului, lotului și condițiilor pe care le are. FCSB se regăsește pe locul 11 după 23 de etape, iar timpul se scurge. Bucureștenii au nevoie disperată de puncte în meciurile ce urmează.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, cel care a luat o decizie de ultimă oră după oferta pentru Dennis Politic din Grecia, a spus ulterior ce urmează pentru echipa lui. Latifundiarul din Pipera și-a amenințat rivalele, despre care a spus că le va spulbera.

„Dumnezeu va face dreptate. Toți au zis că a căzut Becali. Vom intra în play-off și după vom câștiga campionatul. Apoi, toată lumea nasul jos și capul în jos, să nu mai sufle niciodată în viața lor în fața lui Gigi Becali, care este leul leilor și spulberă tot.

ADVERTISEMENT
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima...
Digi24.ro
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”

Pe ce mizez când zic așa? Nu mă va lăsa Dumnezeu niciodată să cad în fața lor, nu mă lasă să îngenunchez. Eu îngenunchez doar în fața lui Hristos, nu în fața oamenilor. Le vor sări fulgii tuturor, și Craiovei, și lui Rapid și lui Dinamo, fulgii vor sări din ei!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut...
Digisport.ro
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”

Cum arată clasamentul din SuperLiga după etapa 23

SuperLiga a trecut cu bine și de etapa cu numărul 23, iar sezonul regulat se apropie de final. Dacă Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo sunt sigure de prezența în play-off, următoarele echipe din clasament luptă până la capăt. Iată cum arată ierarhia înaintea etapei a 24-a:

supercomputer SuperLiga FCSB playoff clasament SuperLiga

ADVERTISEMENT
A dezvăluit toate secretele vestiarului lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Cine este...
Fanatik
A dezvăluit toate secretele vestiarului lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Cine este transferul care va ajunge la națională. Exclusiv
Marius Șumudică anunță din Arabia Saudită jucătorul de care depinde FCSB. Este un...
Fanatik
Marius Șumudică anunță din Arabia Saudită jucătorul de care depinde FCSB. Este un mesaj public pentru Gigi Becali – FCSB fără el e ca nunta fără lăutari
Andrei Nicolescu, mesaj direct pentru Eddy Gnahore, intrat în ultimele 6 luni de...
Fanatik
Andrei Nicolescu, mesaj direct pentru Eddy Gnahore, intrat în ultimele 6 luni de contract: „Clubul e mai important decât un jucător!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cine a fost ”cel mai mare bandit” din fotbalul românesc: 'A tolerat toate...
iamsport.ro
Cine a fost ”cel mai mare bandit” din fotbalul românesc: 'A tolerat toate nenorocirile! Era fascinant'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!