Gigi Becali, mesaj special pentru Hagi la 60 de ani. „E fratele meu mai mic!”. Cele mai tari amintiri cu „Regele” și ce cadou de 1 milion i-a făcut!

, unde a vorbit și despre ziua de naștere a lui Gheorghe Hagi. Patronul FCSB a rămas extrem de apropiat de antrenorul și finanțatorul celor de la Farul.

Gigi Becali, mesaj superb pentru Gheorghe Hagi: „Nu i-am trimis un milion de euro?”

Gigi Becali nu îi poartă pică lui Gheorghe Hagi, deși au avut multe divergențe de-a lungul timpului: „O să îi dau și eu ‘La mulți ani!’. El e fratele meu mai mic și așa rămâne până la moarte. Gata! Că ne-am mai ciondănit noi cu fotbal asta e. Și frații adevărați se ceartă. Mi-a părut rău și mereu îi aduc aminte și îi spun: ‘Gică, îmi pare rău!’”.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB a glumit apoi și i-a adus aminte că tocmai i-a alimentat conturile după ce : „Păi da’ nu i-am dat cadou? Nu i-am trimis un milion de euro? Acuma l-am băgat și pe Stoian. Îl mai bag pe Stoian de 4 ori, mai ia 100,000 de euro. Și la 10 meciuri ia încă 100,000”.

Becali are o poveste fabuloasă cu Gheorghe Hagi în prim plan și pe care a vrut să o povestească pe larg: „Îmi aduc aminte când eram la Arad. Eram la licitații și licitam Mercedesul ăla 190. La un moment dat s-a ajuns la 140,000 de lei. Se licitat din 2,000 în 2,000, din 5,000 în 5,000… Gică licita el, dar voia să se oprească. Licita un cioban”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și povestea fabuloasă a Mercedesului pe care i l-a luat lui Gică Hagi: „Ăla licita peste noi”

Gigi Becali și-a continuat istorisirea: „Dădusem 10,000 de lei siguranța de licitație. Adică nu o cumperi pierzi oricum 10,000 ca un fel de asigurare dacă nu dai banii ce ai licitat. Gică voia să își ia o mașină și am găsit una la Arad care era confiscată. Cu spoilere, cutare…

Valentin Ceaușescu vorbise ceva, dar licitația e licitație. Eram eu cu Gică pe primul rând, și ciobanul era tot acolo pe primul rând, dar mai la vreo cinci scaune de noi. Ăla licita peste noi. Și eu m-am enervat și am ridicat eu mâna ca și când aș fi eu Hagi. Și am zis 150,000! Gică nu mai voia și o adjudeca ciobanul”.

ADVERTISEMENT

Orgolios din fire, Becali nu a vrut să piardă nici la licitație: „Am zis că îi dau 10,000, pierd eu 10,000 și gata, dar tot îl bat pe cioban aici. Îl bat pe cioban îl licitație și după las 10,000. Bine mă, nu mai iau mașina. Pierd 10,000, dar nu plec bătut de aici. Ăla zice 155,000 parcă. Eu am zis 170,000!”.

Gică Hagi, înnebunit când l-a văzut pe Gigi Becali cum licita: „Băi, ce mi-ai făcut? Cum să dau atâția bani?”

Becali a dezvăluit apoi cum a reușit să câștige licitația: „Gică trăgea de mâna mea să las mâna jos. ‘Ce mă, ești tu Hagi?! Domne nu e Hagi! Eu sunt Hagi!’. Ăia pentru că dăduse Valentin ordin, permiteau anumite lucruri… Lasă să câștige Hagi licitația și îmi permiteau mie să licitez. Eu nimic, eram cu mâna pe sus.

ADVERTISEMENT

Pe urmă ne-am dus la masă cu conducerea de la Arad că am câștigat mașina. Cred că 220,000 am dat pe mașină până la urmă. Știu că am licitat din 20,000 în 20,000, până când ăla s-a lăsat. Când am rămas cu mașina, Gică era supărat: ‘Băi, ce mi-ai făcut! Cum să dau atâția bani?’.

I-am zis la ureche: ‘Băi, Gică, ești fraier? Nu ești obligat să o iei’. ‘Păi cum dacă am licitat?’. ‘Păi dacă nu vii să o ridici ai pierdut 10,000 de lei’. ‘Aaaa, păi așa e? Atunci stai să beau și eu un pahar’. El se gândea că n-are cum să o ia. El nu avea banii”.

Cum s-au gândit Becali și Hagi că Mercedesul e de fapt o afacere: „Valora de trei ori cât dădusem noi la licitație”

au realizat că pot transforma această poveste în profit: „A văzut ‘Albanezul’ și i-a zis că mașina e cotată la 25,000 de mărci în Germania. Ele valorau la vremea aia de trei cât dădusem noi pe mașină la licitație. A zis: ‘Bă, ridic-o, și o vinzi dublu cel puțin’. Și îmi zice: ‘Acuma descurcă-te că ai licitat’.

El a plecat la nu știu ce turneu și eu am făcut rost doar de 60,000. M-am încurcat și eram supărat că n-am făcut rost de bani. Și i-am zis lu’ mama. Că îmi era frică să îi zic lu’ tata”.

Tatăl lui Gigi Becali l-a scos din situația ingrată în care se afla: „Uite așa și așa, i-am promis lui Gică și cutare. El a plecat în străinătate și n-am bani. Mama când s-a culcat i-a zis lu tata noaptea. S-a sculat la 3 dimineața și s-a dus la unul care știa că are bani. Mi-a adus 130,000 sau 230,000 de lei.

A luat o sacoșă de bani și a venit la ora 5 dimineața. Eu la 7 dimineața aveam bilete de avion. Trebuia să merg cu unul Sasha ca să ridicăm mașina. A murit și ăla… Eu dormeam și a luat tata o cană cu apă rece. Pac mi-a aruncat! Așa îmi făcea: ‘Băi derbedeule, păi dacă ai promis prietenului tău că te duci și îi ridici mașina… Ce fel de bărbat ești tu?!’.

Hagi avea mașină mai tare decât Valentin Ceaușescu la Steaua: „Am parcat-o direct lângă a lui. Avea un Ford Sierra”

Gigi Becali s-a ținut până la urmă de cuvânt și i-a luat mașina lui Hagi. Apoi a făcut și o aroganță: „A aruncat și punga cu bani peste mine în pat. M-a înjurat, că așa mă înjura, și a zis: ‘Acuma du-te-n aia a mă-tii și ridică mașina’. Și m-am dus. Valentin Ceaușescu avea un Ford Sierra. Eu am parcat-o direct lângă el ca să pălească Valentin pe lângă Hagi.

Când a văzut Gică, a început să țipe: ‘Băi, ai parcat-o lângă a lui Valentin! Cum să vadă că am mașină mai tare ca a lui?’. A luat el cheile și a parcat-o mai încolo pe urmă. După mi-a dat el banii că avea un ARO și mi-a zis să îl vând. Mai adusese el două video playere, le-am vândut și pe alea și i-am dat banii omului ăla de unde i-a luat tata.

Dacă vedeați cum trăgea el de mâna mea, că n-am voie să licitez eu, că nu sunt Hagi și țipa… Eu leșinam de râs și licitam încontinuu. Și el tot trăgea de mine. Eu râdeam: Ce râzi, mă? Ce râzi?!”, a mai povestit patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Gigi Becali, poveste fabuloasă cu Gică Hagi