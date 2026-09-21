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Câți bani primește Laurențiu Reghecampf la FCSB! Gigi Becali: “Mi-a cerut milionul de Liga Campionilor!”

Gigi Becali a dezvăluit câți bani va primi Laurențiu Reghecampf la FCSB și a povestit ce bonus i-a cerut antrenorul pentru calificarea în Champions League.
Tibi Cocora
21.09.2026 | 17:30
Cati bani primeste Laurentiu Reghecampf la FCSB Gigi Becali Mia cerut milionul de Liga Campionilor
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a dezvăluit câți bani va primi Laurențiu Reghecampf la FCSB și a povestit ce bonus i-a cerut antrenorul. Foto: Colaj Fanatik.
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Laurențiu Reghecampf va reveni pe banca FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit detalii despre înțelegerea cu noul antrenor. Patronul formației roș-albastre a povestit ce salariu va primi Reghecampf, dar și care a fost una dintre cerințele tehnicianului în momentul negocierilor. Antrenorul i-a transmis lui Becali că este interesat de bonusul de un milion de euro pentru calificarea în Champions League.

Câți bani va primi Reghecampf la FCSB: „Milionul de Liga Campionilor”!

Gigi Becali a explicat că nu a stabilit o perioadă exactă pentru contractul lui Reghecampf, însă a precizat că tehnicianul va rămâne la FCSB atât timp cât va avea rezultate. Patronul campioanei a dezvăluit și nivelul salariului pe care îl va primi noul antrenor. Potrivit lui Becali, Reghecampf va încasa, împreună cu întreg staff-ul, aproximativ 30.000 de euro lunar.

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„Nu am vorbit pe cât timp semnează, n-am avut eu probleme vreodată cu Reghe. E prea cuminte omul, La FCSB, dacă ai rezultate, stai cât vrei tu. Până în vară oricum e minimul, dar nu am vorbit asta. El mi-a zis că-l interesează doar milionul și l-am întrebat – Ce milion, măi? -, iar apoi a spus că vrea milionul de la Champions League, că nu-l interesează Europa League. El la anul va fi în Champions League.

Și când omul zice așa ceva, eu ce pot să mai spun? Nu va antrena pe gratis, îi voi da peste 15.000, cu staff cu tot erau vreo 30.000 de euro. Am făcut-o pentru galerie. Era 5-0 și ei cântau. Nu e nicio emoție. L-a sunat pe MM și i-a spus să stea liniștit Gigi, că ce am vorbit am vorbit și gata, nu ce spun ăia etc. S-a rezolvat, miercuri e aici“, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali a dezvăluit ce se întâmplă cu datoria lui Reghecampf către Rotaru

Becali a vorbit și despre situația financiară dintre Reghecampf și Universitatea Craiova, clubul de la care antrenorul a plecat în străinătate. Patronul FCSB susține că i-a transmis lui Reghecampf că, dacă există o datorie către Mihai Rotaru, aceasta trebuie achitată. Becali a spus că Reghecampf l-ar fi avertizat că nu crede că Rotaru va răspunde la telefon, după conflictul recent dintre cei doi patroni, însă ulterior au fost făcute demersuri pentru rezolvarea situației.

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„I-am zis lui Reghe că dacă vrea, îl sun eu pe Rotaru și vorbesc eu cu el, că n-am eu de ăstea. Mi-a zis că nu crede că îi răspunde Rotaru, că după ce am făcut aseară, treaba cu împăratul și așa mai departe. Avocatul lui Rotaru i-a scris lui Reghecampf  -Domnule Reghecampf, dvs. aveți o foarte mare valoare de antrenor și, dacă veniți, îl revitalizați -, deci ei cu mine au ce au, e clar. N-au vrut mai mulți bani, a zis avocatul că are bani în seif, în mașină, în buzunar, iar pentru el 150.000 nu contează.

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Apoi am transmis eu să facă toate actele, să le dea banii și gata. Plătim noi banii și gata. I-am zis lui Reghe de acum doi ani – Dacă banii sunt împrumutați, dă-i banii omului -. Dacă era o clauză că nu știu ce, te mai joci cu ea, dar datoria e datorie și, ca dovadă, i-a dar 150.000 până acum. Cât mai trebuie, eu atât plătesc, nu știu suma“, a mai adăugat Gigi Becali.

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