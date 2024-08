Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Mihai Lixandru l-a scos din sărite înainte de FCSB – Sparta Praga. Patronul „roș-albaștrilor” a vrut să îl scoată din primul „11” după ce a auzit declarațiile mijlocașului.

Gigi Becali, dezvăluire-șoc: „Am vrut să-l schimb cu 3 ore înainte de meci, dar am zis că se supără Pintilii”

la calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor și l-a scos din sărite pe Gigi Becali. Patronul a vrut să îl scoată din primul „11” pe mijlocaș când a auzit declarațiile.

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA și de ce a decis să nu îl schimbe pe titularul „roș-albaștrilor”. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„S-a terminat, asta e. O luăm de la capăt, mai avem Europa League. De aia spun lasă omul să facă ce vrea el și după nu mai ai regrete, o fac cu mâna mea. Dacă fac alții, faci cu mâna lor și nu e bine. Am început greșit, dacă i-am distrus acolo cu David Miculescu în stânga și Popa vârf, joacă așa, de ce să faci un exercițiu?

Mi-au spus că nu se poate cu amândoi pentru că nu mai avem schimbări. Mă consult cu ei, poate intrăm în prelungiri și nu mai avem schimbări. De acum încolo îți promit eu ție că o să fiu ferm și tot ce o să spun va fi, nu mai contează.

E adevărat ce spune Adrian despre mijlocași. Dacă vedeam conferința lui Lixandru… Am văzut-o cu trei ore înainte de meci și am vrut să îl schimb, dar mai erau trei ore până la meci. Când l-am auzit ieri pe Lixandru: «Prima șansă o au ei, sunt mai valoroși ca noi»”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali: „Am vrut să îl schimb, dar iar se supărau Pintili și Meme”

„Stai să intre unul mai valoros dacă tu nu ești valoros. Am vrut să îl schimb, dar iar se supărau Pintili și Meme. Cum să joci cu un jucător care spune că adversarul pe care l-ai distrus acasă e mai valoros ca tine. Îți dai seama cu ce fotbalist jucăm noi.

Eu încerc să dau război, nu discut decât în Liga Campionilor și el doarme îmbrăcat, nici nu vede discursul meu. Eu vreau să le dau curaj, cum să spui asemenea prostie. Dacă e mai valoros ca noi cum l-am distrus la el acasă și nu au intrat în careu.

Greșeala a fost a mea, că am băgat două mâini moarte. L-am băgat pe Ștefănescu în dreapta și l-am stricat și pe Băluță, că nu prea poate în stânga. El în stânga se ascunde de minge, e fricos și nu poate, nu are încredere.

Ștefănescu a dat toate mingile la adversar și am jucat cu două mâini moarte, deci nu mai contam. Nimeni nu e specialist la fotbal, fotbalul are tot timpul un mic secret. Dacă greșește puțin, un mic detaliu ești praf.

Atât am putut acum, dacă joci cu jucători care spun că adversaul este mai valoros, deși l-ai distrus într-un meci la el acasă, atunci nu poți să ai pretenții. Ei joacă la alibi, adică de frică. I-am spus lui Meme, eu nu am văzut conferința lui Lixandru, am văzut-o cu trei ore înainte.

Nu îl mai trimiteți pe Lixandru la conferință, să mă enerveze. M-a contrazis pe mine în primul rând, putea să spunem că am crezut cutare, dar am demonstrat că suntem mai buni ca ei. Prima șansă o au ei, stai pe bară să pun pe unul care spune că el are prima șansă.

Mai vede mărire de salariu. Lui Olaru îi fac mărime, dacă nu ai valoare de ce să îți măresc salariu”, a mai spus Gigi Becali.

