Gigi Becali îl contrazice pe Mihai Stoica: „Nu l-am ofertat niciodată pe Ladislau Boloni!”

că Ladislau Boloni va fi noul selecționer al echipei naționale a României, însă mutarea nu este tocmai pe placul patronului FCSB, Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit despre posibila numire a lui Ladislau Boloni la națională, însă l-a contrazis de Mihai Stoica, care a spus „Loți” a fost dorit pe banca FCSB-ului.

Gigi Becali, mesaj tranșant: „Niciodată nu l-am ofertat pe Boloni. El a avut tot timpul ceva cu mine”

Gigi Becali neagă că l-ar fi ofertat în trecut pe Ladislau Boloni pentru postul de antrenor al FCSB, chiar dacă îi apreciază calitățile: „Niciodată nu l-am ofertat pe Boloni. E un antrenor bun, dar nu l-am ofertat pentru că nu am avut niciun fel de prieteni cu dânsul”, a declarat Gigi Becali la



Ba, mai mult, patronul FCSB, se plânge că Ladislau Boloni a avut tot timpul un discurs îndreptat împotriva sa și nu are nicio explicație pentru acest lucru: „El a avut tot timpul ceva cu mine și nu știu de ce. Fără niciun motiv. Ca om nu știu. Ce mă interesează pe mine ce face Boloni?”.

Becali nu vrea să se amestece în alegerea noului selecționer și a mai declarat că nu mai vrea să știe nici măcar de ceea ce se întâmplă la FRF, chiar dacă direct interesat: „Vorbești cu ursul și nu te interesează. Stau să mă lupt cu morile de vânt? Să facă ce vor și la Federație”.

Mihai Stoica, despre oferta lui Gigi Becali pentru Boloni: „ I-am propus 600.000 de euro net pe an!”

Mihai Stoica a declarat că Gigi Becali l-a vrut pe Ladislau Boloni la FCSB și i-a făcut o ofertă-bombă pe vremea când era antrenor în Grecia la PAOK Salonic: „L-am ofertat pe Loți Boloni. Știam că are propunere de la PAOK și eu am aflat exact cât i-au propus grecii. Am vorbit cu Gigi și vă spun acum în premieră că eram dispuși la un efort fantastic ca să-l aducem. I-am propus 600.000 de euro net pe an! Peste ce avea de la PAOK, ar fi fost o lovitură de imagine fantastică!

Am așteptat multă vreme un răspuns de la Boloni, el era foarte curios de unde știam eu ce salariu ar avea la PAOK. Până la urmă ne-a zis nu, cred că se cam înțelesese cu PAOK înainte de a veni oferta de la noi, ăsta probabil a fost motivul. După ce a căzut varianta Loți, eram disperat să aduc pe cineva, începea pregătirea, și așa a venit Levi”, a dezvăluit managerul general al FCSB la Telekom Sport.

Gigi Becali continuă politica de austeritate și nu vrea să investească în transferuri ca CFR Cluj: „Ei să se întărească”

Gigi Becali anunță în continuare un buget de austeritate la FCSB și nu omul de afaceri nu are de gând să facă niciun transfer în această pauză competițională.

„Ei să se întărească, să facă ce vor. Eu așa am făcut și așa fac. Suntem pe locul doi, e deja asigurat de cupele europene”.

Gigi Becali se bucură că a scăpat de salariul lui Constantin Budescu și anunță și plecarea lui Claudiu Keșeru din vară, dar și un posibil transfer al lui Florin Tănase în această iarnă, despre care : „Am scăpat de 25.000 salariu la Budescu, în vară pleacă și Keșeru, pleacă și Tănase poate îl transferăm”.

Gigi Becali explică de ce nu vrea să mai dea bani la FCSB

Gigi Becali se teme că FCSB ar putea ajunge într-o situație similară precum cea de la Rapid sau Dinamo și nu are de gând să se mai întindă mai mult decât îi e plapuma.

„Nu știm ce vremuri vin și eu vreau să mă acopăr. Nu risc banii mei. Poate vine frigul. Nici cinci bani nu mai dau la fotbal ca să bage unul în poartă mingea.

Înseamnă că au bani mulți și își permit. Eu nu îmi permit așa ceva. E treaba lui. Poate el e omul care riscă. Eu nu! Nu risc nimic eu dacă dau 20-30 de milioane dar nu mai vreau! ”, a declarat Gigi Becali la Pro X.