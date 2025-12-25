Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a mai făcut o „minune” pentru micuța comunitate ortodoxă din Rwanda, Crăciunul acesta va fi cu adevărat special după ce o biserică ortodoxă a fost, în sfârșit, finalizată în statul est-african din zona Marilor Lacuri. Aflați din următoarele pagini detalii în premieră despre misiunea pe care Gigi Becali și-a asumat-o în răspândirea ortodoxismului în comunitățile sărace din Africa.

Gigi Becali, sprijin pentru misiunea creștin-ortodoxă din Africa

Patronul FCSB-ului și-a îndeplinit un vis măreț chiar înainte de Crăciun. A reușit să ducă la capăt unul dintre cele mai ambițioase proiecte. După ce a construit nenumărate biserici în România, în ultima perioadă de timp a contribuit decisiv la finalizarea mai multor lăcașe de cult în Rwanda și Uganda.

FANATIK vă oferă detalii de culise despre această investiție uriașă pe care Gigi Becali o consideră „o adevărată misiune în slujba credinței”. Am aflat mai multe detalii direct de la sursă, mai exact de la peste 7.000 de kilometri depărtare, unde Gigi Becali a reușit să creeze o adevărată oază de ortodoxism într-o mare catolică și protestantă.

Mitropolitul de Rwanda și Burundi, mesaj emoționant pentru Gigi Becali

Înaltpreasfințitul Mitropolit Inochentie De Sousa nu a uitat că această ctitorie a fost dusă la capăt doar cu ajutorul lui Gigi Becali: „Îl slăvesc pe Dumnezeu prin rugăciunile multor oameni din întreaga lume, mai ales din România, unde oamenii m-au ajutat în diferite feluri. Sunt foarte recunoscător pentru frații și surorile noastre din România care au fost alături de noi în misiunea noastră.

Mai presus de toate, marelui nostru binefăcător, prietenul nostru care ne-a ajutat să terminăm biserica Sfântu Petru și Pavel din Rwanda, domnul George Becali. Sunt foarte recunoscător poporului român pentru că și-a păstrat credința curată. Dumnezeu să-l binecuvânteze!”.

Gigi Becali a construit singura mănăstire din Uganda care și-a luat inspirație din România

Patronul FCSB-ului a reușit să realizeze o premieră pe continentul african, așa cum am aflat de la Maica Parascheva de la mănăstirea înființată cu ajutorul donațiilor lui Gigi Becali: „Am fost sprijiniți de sponsorii noștri, unul dintre ei fiind domnul George Becali, alături de alții. Maica Stareță Thavoria a fost cea care a înființat obștea. Ea a mers prima dată în România, de unde a primit inspirație.

S-a întors aici, ne-a spus ce a învățat și a aplicat totul în comunitatea noastră. Suntem singura mănăstire din Uganda care și-a luat inspirația din România. Domnul Gigi Becali este unul din marii noștri binefăcători”.

Maica Stareță Thavoria a venit în România în 2017, când a petrecut nu mai puțin de trei săptămâni la mănăstirea Dragomirna din județul Suceava: „Călugărițele de la Dragomirna mi-au promis că vor încerca să mă ajute să construiesc Mănăstirea Sfintei Ecaterina.

Într-o seară, am primit un telefon de la domnul Becali, care mi-a spus că de acum înainte nu mai e nevoie să cer ajutor și că va face tot ce-i stă în putere pentru comunitatea ortodoxă din Africa. În momentul în care m-a sunat domnul Becali, eu mă aflam la Biserica Sfintei Parascheva din Iași și mă rugam la Sfânta Parascheva să mă ajute. Ce s-a întâmplat a fost un miracol”.

Patronul FCSB a făcut donații de sute de miii de euro în numele credinței

Întâlnirea de la palat cu Gigi Becali a schimbat, însă, totul. Într-un sens… majorat! Impresionat de credința puternică a măicuței, Gigi Becali a făcut donații de sute de mii de euro pentru a construi un lăcaș de cult în Uganda: „Domnul Becali mi-a spus că va construi biserici, mănăstiri, va ajuta comunitatea cu apă potabilă și îi va ajuta pe tineri să meargă la studii. De asemenea, că va ajuta mulți studenți să urmeze universități bune din Africa și va suportă burse școlare pentru tinerii noștri. În momentul discuției, mănăstirea noastră era la nivel de fundație. Am mers în biroul lui și l-am întâlnit acolo. Mi-a pus mai multe întrebări, iar eu i-am răspuns la toate.

Domnul Becali a trimis imediat echipe de ingineri, arhitecți și artiști plastici din România în Africa, oameni care au mai lucrat la biserici ortodoxe și alte proiecte creștine. După ce m-am întors în Uganda, el a început construcția Mănăstirii Sfânta Ecaterina, care a devenit singura mănăstire din Africa de Est. Construcția a fost ridicată pe dealurile din Kiyindi Parish Buikwe District, din Uganda, pe malul lacului Victoria”, a mai spus Maica Stareță Thavoria pentru FANATIK.

„A mai construit, de asemenea, un sistem automat de filtrare a apei, care este cel mai bun din comunitatea noastră. A mai ridicat o clădire de birouri cu două etaje care este sediul principal al Bisericii Ortodoxe din Uganda și care acum este folosit de preoți și episcopi. Tot el a construit o casă pentru pelerinii din Europa care vin în Africa pentru a vizita mănăstirea noastră dar și alte biserici ortodoxe din Africa”, a adăugat măicuța din Africa.

Patriarhul Africii l-a decorat pe Gigi Becali

Maica Stareță Thavoria susține că mănăstirea din Uganda este exact ca una din România: „Domnul Becali a construit mănăstirea ortodoxă de maici Sfânta Ecaterina care este construită în stilul românesc tradițional. Stilul vestimentar al măicuțelor este inspirat din straiele călugărițelor din țara voastră. Tot ce facem aici se bazează pe tradiția românească.

În 2021, Papa și Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi, Theodoros al II-lea și mai mulți episcopi au vizitat mănăstirea noastră și au petrecut o noapte acolo. Ei au fost încântați de ce au găsit la noi și și-au manifestat aprecierea pentru munca domnului Becali în Africa. După ce Sfinția Sa a văzut realizările domnului Becali în Uganda, a decis să-i acorde o medalie de aur.

Mulți ortodocși din Africa vor să ajungă acum la domnul Becali, inspirați de realizările lui pe continentul nostru. Asta îi face extrem de fericiți și recunoscători pe preoții noștri, care se roagă în fiecare zi pentru el pentru că a cheltuit sute de mii de euro în proiecte religioase în Africa.

Întreaga noastră comunitate speră ca domnul Becali să vină și să ne viziteze în Africa. Și eu, personal, l-am întrebat pe domnul Becali dacă, pe viitor, va veni să ne viziteze mănăstirea. Mi-a spus că-mi va da un răspuns pe viitor”.

„Vreau să fac biserici ortodoxe în Africa. Fac acolo misiune creștină. Există și bucuria de moment, când bate FCSB. Dar asta dăinuie în sufletul tău și te bucură fără să îți dai seama”. – Gigi Becali

Victor Emanuel Petrovici, singurul preot român ortodox din Africa

Părintele Victor Emanuel Petrovici a mers pentru prima oară în Africa în 2017, iar în 2019 a înființat , prin care încearcă să răspândească valorile creștin ortodoxe și a implementat mai multe proiecte pentru comunitatea creștină din Uganda, Burundi și Rwanda, cu ajutorul donațiilor provenite din România și la care au participat zeci de voluntari.

Merge în Africa de câteva ori pe an și a văzut cu ochii săi ceea ce a reușit Gigi Becali în Uganda: „Am fost și la Mănăstirea Sfânta Parascheva, și la Sfânta Ecaterina, ridicată cu sprijinul lui Gigi Becali și care e de departe cea mai frumoasă. Chiar am rămas extrem de uimit. Au și case de oaspeți unde primesc copiii orfani, învață și primesc mâncare.

E și o grădină mare unde cultivă ananas, au și multe animale. Biserica e superbă. O capelă micuță, pictată foarte frumos. Știu că a fost vizitată și de președintele Ugandei, care i-a sprijinit foarte mult și chiar nu e întâmplător că domnul Becali a făcut o mănăstire acolo. Ortodoxia înflorește în Uganda”.

Gigi Becali a construit și o catedrală în Rwanda

Părintele Victor Emanuel Petrovici a făcut pentru FANATIK și o dezvăluire în premieră despre un alt gest surprinzător al lui Gigi Becali: „În 2017, Catedrala „Sfinții Apostoli” din Ramagana, Rwanda, care a fost făcută cu ajutorul lui Gigi Becali era doar o capelă micuță și baza, fundația fusese făcută în 2014”.

Deși părea că această construcție nu va mai fi finalizată, după mai bine de 5 ani în care șantierul a rămas închis, patronul campioanei României s-a implicat și aici: „Din lipsă de fonduri a fost sistată construcția, iar proiectul a fost reluat datorită domnului Becali. Acum e și pictată și e cea mai frumoasă. A venit și Patriarhul să o sfințească”.

Cum a ajuns Gigi Becali să ctitorească biserici tocmai în Rwanda

Părintele Victor Emanuel Petrovici a dezvăluit cum a fost convins Gigi Becali să susțină comunitatea ortodoxă din Rwanda: „A fost o perioadă în care se afla acolo un preot român din Constanța. Este vorba despre părintele Nectarie, care a mers împreună cu dânsul și la Salonic și de care este apropiat”.

Un alt motiv a fost faptul că atât în Uganda cât și în Rwanda creștinii ortodocși sunt o minoritate. Mai exact, doar 2-3% din populație este creștin-ortodoxă, iar în acest context misiunea preoților este cu atât mai importantă: „Ei doresc să se convertească, asistă la slujbe, chiar și catolici sau protestanți. Pe cei care doresc îi și botezăm. Vin către ortodoxie și sunt curioși să învețe cât mai multe despre ortodoxie”.

„Interesul meu este unul singur: îl vreau pe Hristos și vreau să fiu cu Hristos. Și dacă vrei să fii cu Hristos, trebuie să faci bine. Trebuie să vezi că oamenii mor de foame și de sete acolo și tu ai aici bogății”. – Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit la Fanatik SuperLiga despre mănăstirea din Uganda

Gigi Becali a oferit mai multe detalii : „Le-am făcut fermă. Au spus că dacă văd un ou se bucură. Și le-am făcut fermă să și vândă ouă. Le-am luat aproape 40 de hectare. Ei spuneau să le cumpăr pe numele meu.

Ce îmi trebuie mie teren prin Africa? L-am cumpărat pe numele maicii Thavoria. Acolo botează copiii, le dau mâncare, trimit aici, le plătesc eu totul, la noi preoții ca să facă Teologia și să poată să slujească, să facă Sfânta Liturghie”.

Patronul FCSB a scos doar dintr-un „foc” din buzunar aproape jumătate de milion de euro: „Mă bucur că pot să bucur oameni. Cea mai mare bucurie a omului este atunci când faci fericiți alți oameni. Nu există mai mare bucurie. Bine, depinde de oameni. Am făcut mai multe biserici și în Rwanda, și în Burundi.

E adevărat, în Uganda am investit mai mult și le trimit mereu bani ca să poată să facă școală copiii acolo. Doar săptămâna asta am dat 200.000 în Uganda, 150.000 în Congo, 100.000 în Rwanda și Burundi”,FANATIK SUPERLIGA.

Părintele Victor Emanuel Petrovici îi cere ajutorul lui Gigi Becali

După ce a fost trimis de Biserica Ortodoxă Română în Rwanda, părintele Victor Emanuel Petrovici a primit ca misiune să se ocupă de comunitatea creștină din Burundi: „Știu că domnul Becali a spus că a ajutat și în Burundi pentru că înainte erau unite bisericile din Rwanda și Burundi și de-asta a rămas așa. Sperăm că ne poate ajuta. În Burundi avem o școală unde învață peste 1.000 de copii și aparține de biserică.

Le-am luat bănci școlare, am încercat să le punem panouri solare pentru că nu au nici curent, însă nu este de ajuns. Nu sunt suficiente bănci, iar cel pe care le-am luat s-au uzat deja. Stau câte 4-5 într-o bancă și într-o singură clasă sunt cam 100 de copii. Abia pot învăța, stau foarte înghesuiți micuții. E nevoie de ajutor pentru că sunt cu 200 de ani în urma noastră. Unii deja au fost botezați și sunt ortodocși, cunosc foarte bine Biblia”.

„Simpla noastră prezență aici în Africa poate fi considerată ca o misiune. Ei văd că încercăm să îi ajutăm și se simt și ei importanți, e cineva căruia le pasă de ei. Nu sunt singuri și asta îi bucură foarte mult”. – Părintele Victor Emanuel Petrovici

Slujbe și colinde în limba română în Burundi

Părintele Victor Emanuel Petrovici a făcut o dezvăluire emoționantă în exclusivitate pentru FANATIK: „Organizăm tabere pentru copii în Burundi și am observat că prind foarte repede limba română. Atunci am încercat să îi învățăm să cânte în română și chiar au învățat imediat.

E un dirijor la școală căruia i-am dictat versurile și cânta în română și glumeam că o face mai bine decât un român. Facem cu ei și diverse ateliere de dans, pictură și sport. Le-am luat și mingi, joacă pe unde apucă fotbal. Ar fi extraordinar dacă domnul Becali ar putea să ne ajute cu niște mingi sau echipament.

Le place să cânte în română și chiar părintele Dănuț din Maramureș, care a mai mers cu noi acolo de multe ori, a încercat să îi învețe colindele noastre. A ieșit foarte frumos. Noi nu încercăm să le impunem nimic, dar ei au în sânge cântatul și dansul. Când sunt bucuroși vor să danseze. Face parte din cultura lor”.