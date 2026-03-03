Sport

Gigi Becali – Mitică Dragomir, dialog tare în direct despre FCSB. „Schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și de un mijlocaș de mare valoare” / „M-am apucat deja să fac echipă!”. Exclusiv

Gigi Becali și Mitică Dragomir au purtat un dialog spumos, ca pe vremuri, iar fostul șef de la LPF i-a dat un sfat patronului de la FCSB cu privire la schimbările pe care trebuie să le facă.
Mihai Alecu
03.03.2026 | 09:02
Gigi Becali Mitica Dragomir dialog tare in direct despre FCSB Schimba toata apararea Dar ai nevoie si de un mijlocas de mare valoare Mam apucat deja sa fac echipa Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dialog spumos între Gigi Becali și Mitică Dragomir
ADVERTISEMENT

FCSB a ratat oficial calificarea în play-off, după ce FC Argeș a bătut-o pe Dinamo, 1-0, pe Arena Națională, iar Gigi Becali anunță schimbări importante la echipa sa în perioada următoare.

Dumitru Dragomir, sfat în direct pentru Gigi Becali: „Schimbă toate apărarea!”

Fostul președinte de la LPF i-a spus latifundiarului din Pipera că trebuie să schimbe toată apărarea pentru sezonul viitor. De asemenea, Dragomir îl mai sfătuiește pe prietenul său, Gigi Becali, să cumpere un mijlocaș cu ultima pasă, asta pentru a-l pune în valoare și mai mult pe Daniel Bîrligea.

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău. Lasă-mă să-ți spun, Gigi. Cine reușește în țara asta e înjurat. Poate ți-a făcut mai bine, iei locul 7 și mergi în Europa. Trebuie să faci echipă! Uite aici ce-ți spune un om bătrân. Nu mai alerga după cai verzi, schimbă toată apărarea. Caută un singur mijlocaș și schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și de un mijlocaș de mare valoare. Ar trebui să-l oprește pe Crețu, dar are 37 de ani.

FCSB face acum cel mai puțin 150 de milioane de euro. Baza sportivă face 30 de milioane de euro, dacă nu 50 de milioane de euro. FCSB are un fotbalist de 10 milioane de euro, Bîrligea. Numai că el în permanență trebuie să primească pasă finală. Vorbeam cu Tănase că FCSB are doar 2 jucători de pasă finală, pe el și pe Tavi Popescu. Bîrligea dă goluri cu niște speriați în spate”, a spus Mitică Dragomir la Profețiile lui Mitică.

ADVERTISEMENT
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant...
Digi24.ro
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran

Gigi Becali e gata să facă revoluție la FCSB. Planul măreț pe care îl are

În dialogul purtat de Gigi Becali și Dumitru Dragomir, patronul de la FCSB spune că a pus deja în aplicare planul de a face un departament de scouting la trupa bucureșteană.

ADVERTISEMENT
Anamaria Prodan:
Digisport.ro
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"

„Băi, Horia, deja am 3 oameni din fotbal de prin străinătate, români. Tineri din ăștia, oameni de sport. Au zis că vin în țară și dacă le dau 3000-4000 de euro, că atât iau și pe afară, o să fac echipă de scouting. Îi duc la Adi Ilie să văd ce știu de fotbal. E bine că s-a întâmplat așa. Tot m-am târâit. Cum sunt ăia de la Bodo/Glimt.

Nu dau 50 de milioane de euro să fac echipă nici dacă se scufundă tot pământul. Dau 10 milioane de euro, că am. Terenul, că am 35 de hectare, la ieșirea de la metrou, face 100 de milioane de euro. Ea echipa valorează pentru că are coeficient. Și fac echipă acum și la anul mă duc în Liga Campionilor, spulber tot. O să fac echipă, la anul, iau campionatul la 10 puncte distanță. Mă apuc de azi!”, a spus și Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Dialog spumos între Gigi Becali și Mitică Dragomir

Ce s-a ales de Ionela Tîrlea, vicecampioana olimpică ce a bucurat sute de...
Fanatik
Ce s-a ales de Ionela Tîrlea, vicecampioana olimpică ce a bucurat sute de mii de români. Ce face astăzi
De ce nu mai vorbește, de fapt, Gigi Becali despre fotbal! Acesta este...
Fanatik
De ce nu mai vorbește, de fapt, Gigi Becali despre fotbal! Acesta este adevăratul motiv din spatele deciziei. Exclusiv
Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, detalii de culise. Decizia s-ar aplica după...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, detalii de culise. Decizia s-ar aplica după barajul cu Turcia. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi...
iamsport.ro
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi trântit meciurile cu FCSB și a acuzat-o pe Dinamo că a pierdut intenționat cu Argeș: 'Sinistru campionat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!