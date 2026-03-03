Gigi Becali – Mitică Dragomir, dialog tare în direct despre FCSB. „Schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și de un mijlocaș de mare valoare” / „M-am apucat deja să fac echipă!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

a ratat oficial calificarea în play-off, după ce FC Argeș a bătut-o pe Dinamo, 1-0, pe Arena Națională, iar Gigi Becali anunță schimbări importante la echipa sa în perioada următoare.

Dumitru Dragomir, sfat în direct pentru Gigi Becali: „Schimbă toate apărarea!”

Fostul președinte de la LPF i-a spus latifundiarului din Pipera că trebuie să schimbe toată apărarea pentru sezonul viitor. De asemenea, Dragomir îl mai sfătuiește pe prietenul său, Gigi Becali, să cumpere un mijlocaș cu ultima pasă, asta pentru a-l pune în valoare și mai mult pe Daniel Bîrligea.

„Îmi pare rău. Lasă-mă să-ți spun, Gigi. Cine reușește în țara asta e înjurat. Poate ți-a făcut mai bine, iei locul 7 și mergi în Europa. Trebuie să faci echipă! Uite aici ce-ți spune un om bătrân. Nu mai alerga după cai verzi, schimbă toată apărarea. Caută un singur mijlocaș și schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și de un mijlocaș de mare valoare. Ar trebui să-l oprește pe Crețu, dar are 37 de ani.

FCSB face acum cel mai puțin 150 de milioane de euro. Baza sportivă face 30 de milioane de euro, dacă nu 50 de milioane de euro. FCSB are un fotbalist de 10 milioane de euro, Bîrligea. Numai că el în permanență trebuie să primească pasă finală. Vorbeam cu Tănase că FCSB are doar 2 jucători de pasă finală, pe el și pe Tavi Popescu. Bîrligea dă goluri cu niște speriați în spate”, a spus Mitică Dragomir la Profețiile lui Mitică.

Gigi Becali e gata să facă revoluție la FCSB. Planul măreț pe care îl are

În dialogul purtat de și Dumitru Dragomir, patronul de la FCSB spune că a pus deja în aplicare planul de a face un departament de scouting la trupa bucureșteană.

„Băi, Horia, deja am 3 oameni din fotbal de prin străinătate, români. Tineri din ăștia, oameni de sport. Au zis că vin în țară și dacă le dau 3000-4000 de euro, că atât iau și pe afară, o să fac echipă de scouting. Îi duc la Adi Ilie să văd ce știu de fotbal. E bine că s-a întâmplat așa. Tot m-am târâit. Cum sunt ăia de la Bodo/Glimt.

Nu dau 50 de milioane de euro să fac echipă nici dacă se scufundă tot pământul. Dau 10 milioane de euro, că am. Terenul, că am 35 de hectare, la ieșirea de la metrou, face 100 de milioane de euro. Ea echipa valorează pentru că are coeficient. Și fac echipă acum și la anul mă duc în Liga Campionilor, spulber tot. O să fac echipă, la anul, iau campionatul la 10 puncte distanță. Mă apuc de azi!”, a spus și Gigi Becali.

