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Cum își petrece Gigi Becali timpul liber la biserica de pe malul lacului Techirghiol. Imagini idilice cu locul unde se relaxează patronul FCSB. Foto

Gigi Becali (68 de ani) a ridicat o biserică în apropierea lacului Techirghiol. FANATIK a aflat cum se relaxează, de fapt, patronul FCSB atunci când ajunge în zonă.
Bogdan Ciutacu, Daniel Spătaru
04.09.2026 | 08:30
Cum isi petrece Gigi Becali timpul liber la biserica de pe malul lacului Techirghiol Imagini idilice cu locul unde se relaxeaza patronul FCSB Foto
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Cum se relaxează Gigi Becali (68 de ani) când merge la biserica de pe malul lacului Techirghiol. Sursă foto: colaj Fanatik
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Cunoscut ca fiind un om extrem de religios, Gigi Becali a ridicat un lăcaș sfânt la Techirghiol. În afara slujbelor și a rugăciunilor, omul de afaceri se și relaxează în această zonă extrem de liniștită și cu priveliști extrem de frumoase.

Gigi Becali face plajă pe lacul Techirghiol

Reporterii FANATIK au fost prezenți pe șantierul bisericii de lemn de la Techirghiol, ridicată de Gigi Becali în memoriei bunicii sale. Lucrările la lăcașul de cult sunt încă în desfășurare, deși locul a fost deja sfințit de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

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În timpul vizitelor pe care le face pentru a urmări ridicarea bisericii, patronul FCSB profită de vremea bună și se relaxează. Iar oameni din anturajul lui Gigi Becali au dezvăluit pentru FANATIK unde merge acesta și ce obiceiuri are.

Latifundiarului din Pipera îi place să facă plajă și băi de nămol pe lacul Techirghiol, aflat la aproximativ 200 de metri de biserica de lemn. Echipa FANATIK a mers și a fotografiat zona cu un peisaj absolut încântător.

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Nu de puține ori, Gigi Becali rămâne și peste noapte pentru a participa la slujbele care se țin în biserica pe care a ridicat-o. Apoi, el merge și se odihnește într-un dintre barăcile amplasate în apropierea lăcașului.

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Cât teren deține Becali în zona lacului Techirghiol

Biserica din lemn ridicată de Gigi Becali în apropierea lacului Techirghiol, pe raza comunei Tuzla, pe un teren de aproximativ 7.000-7.800 de metri pătrați care se află în proprietatea fiicei sale, Theodora Mincu-Becali.

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Însă, omul de afaceri deține mult mai mult teren. În zona unde s-a ridicat lăcașul sfânt, Becali are aproximativ 25.000 de metri pătrați, iar în apropiere se mai află o suprafață de peste un hectar.

Ceva mai departe de această zonă, el mai deține încă aproximativ 1,5 hectare. În total este vorba de aproximativ cinci hectare de teren în sudul României, adică în jur de 50.000 de metri pătrați.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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