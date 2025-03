Gigi Becali, mulțumit după Rapid – FCSB 0-0: „În zece oameni, am fost mai periculoși decât ei”

. În minutul 36 al meciului, Joyskim Dawa a văzut al doilea cartonaș galben și a fost trimis la cabine.

Gigi Becali, după Rapid – FCSB 0-0: „Sunt mândru”

După meci, Gigi Becali a analizat rezultatul și s-a declarat mulțumit, având în vedere că echipa sa a jucat făfă Dawa încă din prima repriză.

„Noi, în zece oameni, am fost mai periculoși decât ei. Am jucat o oră în zece oameni și am jucat mai bine decât ei. Dacă nu a avut Rapid nicio ocazie, normal că sunt mândru. Au avut ei ceva? Nimic.

Nu mai ai treabă când ai multe puncte avans, nu ai emoții. Abia în play-off ai emoții”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali a acuzat arbitrajul după Rapid – FCSB 0-0

După meciul de pe Arena Națională, și a concluzionat că echipa sa a fost dezavantajată.

„Dacă intrarea lui Dawa e de galben, faultul lui Manea din minutul 3 e de roșu. Și atunci ce facem? Cum rămâne?

La primul galben al lui Dawa nu e vinovat Petrescu, e Ghinguleac. Venind de la Ghinguleac… Ghinguleac nu făcea așa ceva, îl știam un om corect. Asta mă face să mă întreb ce se întâmplă”, a declarat Gigi Becali, după Rapid – FCSB 0-0.

Joyskim Dawa a fost eliminat în prima repriză a derby-ului Rapid – FCSB

În minutul 36, , după o intervenție târzie asupra lui Alex Dobre.

Primul avertisment l-a încasat în minutul 32, pentru un presupus fault asupra lui Koljic, semnalat de arbitrul asistent Radu Ghinguleac, deși pe relurări nu s-a putut observa niciun gest de sancționat.