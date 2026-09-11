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Biserica lui Gigi Becali de la Techirghiol este istorie. Deși s-a arătat extrem de deranjat de intervenția statului român, patronul FCSB a hotărât să se supună legii și acum caută un loc unde să mute lăcașul sfânt.

Ce decizie a luat Gigi Becali după scandalul cu biserica de la Techirghiol

Autoritățile statului, Garda de Mediu și Inspectoratul de Stat în Construcții, au descoperit că întreaga construcție este ilegală și i-au cerut latifundiarului din Pipera să oprească lucrările. De altfel, Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că în acest caz.

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Contact de FANATIK pentru a detalia subiectul, Gigi Becali a declarat că biserica a fost luată deja de la Techirghiol. El urmează să decidă unde o va duce și nu a exclus posibilitatea de a o muta în curtea casei sale din Pipera.

”Nu mai este biserica. Nu a mai rămas nicio stinghie. Am mutat biserica. Să vedem acuma unde o mut. Poate o duc acasă în curte la mine în Pipera. Să vedem”, a spus Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Reacția Administrației Prezidențiale în acest caz

În urma scandalului creat și a faptului că Gigi Becali a acuzat că toate problemele au apărut după ce o consilieră a lui Nicușor Dan a fost în inspecție, FANATIK a cerut un punct de vedere la Administrația Prezidențială. ”Doamna consilier de stat Ștefania-Georgiana Simion s-a deplasat la fața locului în urma unei sesizări referitoare la lucrările realizate în zona protejată a Lacului Techirghiol pentru a se informa și pentru a înțelege situația din teren. Vizita nu a avut caracterul unui control și nu a declanșat procedurile autorităților, acestea fiind deja în desfășurare.

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Administrația Prezidențială și consilierii Președintelui României nu sunt organe de control și nu au atribuții de autorizare, sancționare sau de dispunere a unor măsuri privind construcția respectivă. Aceste competențe aparțin exclusiv autorităților abilitate, care trebuie să acționeze potrivit legii. Situația exactă din teren și măsura în care au fost îndeplinite obligațiile dispuse pot fi stabilite numai prin verificări realizate de autoritățile competente. Departamentul Climă și Sustenabilitate monitorizează în continuare demersurile autorităților și evoluția situației. Orice decizie privind menținerea, mutarea sau desființarea construcției va fi luată însă exclusiv de instituțiile care au atribuții legale în acest domeniu”, se arată în răspunsul oferit de Administrația Prezidențială pentru FANATIK.

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Gigi Becali, atac virulent la adresa Dianei Buzoianu

Vizibil deranjat de hotărârile care au dus la oprirea ridicării bisericii, Gigi Becali a mutat scandalul în plan politic. , Gigi Becali a avut un , ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

”A venit consiliera lui Nicușor Dan cu dispoziție. Nu există nicio decizie de desființare. Procurorul este de mână cu ONG-ul. Zici că ONG-ul este statul român. A intervenit consilierul șefului statului român. Fac dosare consilierii. Slujitoarea Satanei, Buzoianu, a zis: ‘Pârlește-mă’. Buzoianu este copilul lui Satan. A făcut zonă tampon. A spus că proprietatea mea este zonă tampon. Este lemn. Eu nu am nevoie de autorizație de construire. Am nevoie de amplasament. Este proprietate intravilană.

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Trebuie să scăpăm de USR-ul satanist. A venit un ONG bulgăresc. Vine cu consilierul lui Nicușor Dan și cu SPP-ul pentru o biserică ortodoxă. Cum să vină consilierul președintelui cu SPP-ul și cu unul de la o asociație de păsări și fluturi? Dumnezeu a făcut păsările și fluturii. Oamenii sunt vinovați dacă votează oameni care slujesc lui Satan. USR este satanist. Făceau ei tabere cu Soros. De asta se iubesc ei”, a tunat Becali.