Gigi Becali n-are milă de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB: „Am jucat în Europa cât n-a jucat Rapidul de când e pe globul pământesc”

Gigi Becali vrea ca FCSB să rupă blestemul și să o învingă după trei ani pe Rapid. Latifundiarul din Pipera și-a ironizat rivala din derby-ul programat duminică, 2 martie, de la ora 20:00.

Gigi Becali, declarații tari înainte de Rapid – FCSB: „Eu o vreau în play-off”

FCSB va aborda derby-ul cu Rapid de pe locul 1 în SuperLiga. față de alb-vișinii, care ocupă locul 6. Totuși, echipa lui Marius Șumudică e o adevărată „Bestia Nera” pentru FCSB. Roș-albaștrii au câștigat doar două din ultimele 11 confruntări directe.

„Nu e sigur (n.r. – dacă Rapid intră în play-off). Dacă Hermannstadt bate pe CFR Cluj, părerea mea e că ei nu vor mai fi în play-off. Dacă are cu Dinamo e mai bine. Nu știu, dar eu o vreau pe Rapid în play-off.

În primul rând ca să fie o echipă mai puternică, care se poate bate cu adversarii. În al doilea rând e vorba și de bani, sunt câteva sute de mii, vreo 500.000 dacă joci acasă în play-off cu Rapid, nu sunt de aruncat 500.000.

Plus de asta, dacă ei ar fi pe ultimul loc, posibil, nu știu, s-ar putea să fie Dinamo, dacă mănâncă bătaie. E greu, mi-e și mie teamă să mai fac previziuni, ne calificăm și în Europa, ce să spui, că ești zmeu? Și că distrugi tot după ce joci la 3 zile? Nu pot să spun nimic, aștept să facă Domnul.

Noi suntem echipa care am jucat numai anul ăsta meciuri în Europa câte a jucat Rapidul de când este ea pe globul pământesc. Noi am jucat 20! Am bătut iar recordul, ni-l luase Olympiakos. Acum am bătut iar recordul cu cele mai multe jocuri europene.

E fotbal, orice se poate întâmpla, dar normal, pe valoare, pe forma de moment, trebuie să câștigăm noi”, a declarat Gigi Becali, conform

Înțepături la adresa lui Marius Șumudică: „Nu poți să umbli cu geaca aia”

, acolo unde sunt așteptați cel puțin 35.000 de spectatori. În tur, când roș-albaștrii au fost gazde, s-a terminat 0-0. Înaintea duelului de duminică, 2 martie, Gigi Becali l-a înțepat pe prietenul Șumudică.

„Șumudică, toate alea, regiile pe care le face el, le poate face un om prost? Șumudică e băiat deștept, el are inteligență. Ce regii face, și cum vorbește, ce stil de actor are. A înțeles ce i-am spus eu, el știe că n-am răutăți cu el. El e acolo, eu sunt aici, niciun fel de problemă.

Niciodată nu ne-am contrat. El știe că dacă eu am spus lucrul ăsta am spus în serios. Bă, ai o vârstă, nu poți să umbli cu geaca aia. Și el și-a dat seama, Gigi spune în glumă, dar într-un fel e serios. Și el a știut ce înseamnă serios și ce înseamnă glumă și s-a confirmat seriosului. Eu așa cred”, a adăugat patronul roș-albaștrilor.