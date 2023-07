Gigi Becali: “Ne putem bate cu orice echipă din lume”. Promisiune pentru fanii FCSB

Patronul celor de la FCSB nu are nicio emoție atunci când vine vorba de calificare din dubla cu CSKA Sofia 1948. Mai mult, Gigi Becali e convins că echipa sa va ajunge în următorii ani în grupele Champions League, pentru că Dumnezeu îl va ajuta să-și îndeplinească această dorință, chiar dacă e nevoie de un miracol.

Gigi Becali: “Ne putem bate cu orice echipă din lume”

”De bulgari să ne temem? De bulgari, nu! Avem echipă prea bună! Nu ne poate bate la ora asta nimeni. Ne putem bate la ora asta cu orice echipă în lume. Nu știu, nu îmi place să dau pronostic, cred că nu o să avem probleme. Dacă avem probleme să ne lăsăm de fotbal. De ce să facem fotbal? Să jucăm aici în România cu CFR și Dinamo? Cine are șanse? Numai FCSB. Am o dorință, am o obligație și datorie.

Dorința mea e și pentru mine și , mi-au plăcut lucrurile cele mai înalte. E patima mea. Dorința și obligația și datoria, obligația față de suporterii steliști, FCSB Steaua adică, ca să nu se supere cineva, și datoria față de Steaua. Că așa am preluat-o, să mai intru o dată în grupele Champions League. Asta e datoria, asta este dorința mea și avem și obligația mea. Obligație față de suporteri, datoria față de Steaua, față de țara mea unde am preluat un brand mare, care e Steaua FCSB, e ceea ce eu vreau. Nu cred că e departe.

Se vede cum Dumnezeu a lucrat ușor ușor, când vrea să facă ceva face o minune, nu 18 minuni. Dacă ai echipa slabă nu face 229 de minuni să iei campionatul să faci să dregi. Dar El face lucruri minunate, își știe dorința, vrea să-ți facă pe plac. Asta e dorința mea ca Steaua să fie în Liga Campionilor în grupe. Atunci el îți aduce jucători în 3-5-7 ani, când veni merita tu, acum am cam început să merit, face El echipă frumos. Face numai o minune”, a transmis Gigi Becali.

În urmă cu mai multe zile, Gigi Becali îi compara pe cei de la CSKA Sofia 1948 cu Dinamo, ca forță, în sensul că echipa din Bulgaria e foarte slabă și nu ar trebui să pună probleme reale celor de la FCSB. Singura problemă, , e faptul că meciul de la București se va disputa fără spectatori.

Asta, din cauza comportamentului rasist avut de fanii celor de la FCSB în Conference League, sezonul trecut, cu West Ham United. ”Manșa tur se va disputa pe 27 iulie, la Sofia, în timp ce returul, programat pe 3 august, va avea loc la București. Partida de la București va avea loc fără spectatori, ca urmare a unei decizii a Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA din sezonul trecut”, transmiteau cei de la FCSB în urmă cu mai multe zile.

Reprezentanții UEFA și-au justificat această decizie în urmă cu mai bine de o lună. ”Se amendează clubul FCSB cu suma de 20.000 de euro şi i se ordonă să joace următorul meci din competiţiile UEFA, din calitate de echipă gazdă, cu porţile închise, ca urmare a comportamentului rasist al suporterilor săi.

Se amendează clubul FCSB cu 5000 de euro pentru încălcarea protocolului UEFA de revenire la joc. Se avertizează clubul pentru încălcarea obligaţiilor sale media, cu o zi înainte de meci”, transmitea forul european. Rămâne de văzut dacă lipsa suporterilor va conta, sau diferența de valoare va fi atât de evidentă în favoarea celor de la FCSB.

