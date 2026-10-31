Gigi Becali, negocieri dure cu impresarul lui Daniel Bîrligea: „Am întâmpinat dificultăți”

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Daniel Bîrligea a aprins fotbalul din Italia cu o prestație memorabilă în tricoul celor de la Frosinone, dovedind că acesta se adaptează la Serie A din ce în ce mai bine. Atacantul de 26 de ani, trimis sub formă de împrumut de FCSB în această vară, a fost introdus pe teren în minutul 70 al duelului cu Lecce și a făcut spectacol total: desăvârșind victoria categorică cu 5-1 a echipei sale.

Recunoaștere uriașă în Italia! Daniel Bîrligea, inclus în echipa ideală a etapei a 9-a

Prestația bună din ultimele 20 de minute i-a adus atacantului român o recompensă pe măsură din partea Ligii Profesioniste din Italia. împărțind linia de atac și primul 11 ideal cu nume precum Nico Paz (Como), Romano Floriani Mussolini (Lazio), sau colegul său de la Frosinone, georgianul Kvernadze.

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Impresarul Giuseppe Piraino dezvăluie culisele negocierilor cu Gigi Becali

Într-un interviu acordat celebrului jurnalist italian Gianluca Di Marzio, agentul fotbalistului, Giuseppe Piraino, a explicat modul în care s-au purtat tratativele cu Gigi Becali în perioada de transferuri. „Inițial, am întâmpinat o mică dificultate în stabilirea structurii transferului, motiv pentru care am optat pentru un împrumut cu obligație de cumpărare. În rest, totul s-a desfășurat foarte, foarte bine”, a precizat Piraino.

Afacerea perfectată de FCSB cu clubul italian este una extrem de profitabilă din punct de vedere financiar, dar depinde direct de parcursul sportiv al trupei din Serie A. Frosinone a plătit deja o sumă de 1,5 milioane de euro pentru împrumutul din acest sezon. În cazul în care echipa reușește să își îndeplinească obiectivul și să se salveze de la retrogradare, lucru care pare foarte probabil considerând startul bun de sezon al lui Frosinone, transferul definitiv se activează automat, iar FCSB va mai încasa o tranșă de 3,5 milioane de euro, ducând tranzacția la suma de 5 milioane.

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Un atacant de echipă: „Are instinctul golului, dar nu se gândește doar la el”

Agentul italian a avut cuvinte de laudă legate integrarea rapidă a românului în vestiarul celor de la Frosinone, lăudându-i mentalitatea de atacant modern: „Bîrligea este un jucător care se gândește foarte puțin la interesele personale. Obiectivul său este salvarea lui Frosinone. Are instinctul golului, dar dacă trebuie să aleagă soluția potrivită și să-i ofere pasa decisivă unui coechipier, preferă să facă acest lucru. A fost un moment frumos pe care îl așteptam”.