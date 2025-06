Gigi Becali, negocieri în direct cu un conducător din SuperLiga: „E mare fotbalist” / „Toată lumea ar avea de câștigat”

Gigi Becali a intrat în direct la TV și a dat ultimele detalii despre . Întrebat despre Nana Antwi, patronul FCSB a dezvăluit că este pregătit să-l lase pe fundașul dreapta ghanez la Hermannstadt.

Gigi Becali, negocieri cu Daniel Niculae pentru Nana Antwi: „N-am nicio treabă”

Nana Antwi a fost adus de FCSB în ianuarie 2024 de la Urartu FC pentru suma simbolică de 100.000 de euro. După doar o jumătate de an, fundașul dreapta a fost împrumutat la Hermannstadt.

, FCSB și Hermannstadt sunt la un pas să bată palma în privința lui Nana Antwi. Daniel Niculae, președintele clubului sibian, a purtat în direct un dialog la cu Gigi Becali despre jucătorul de 24 de ani.

Daniel Niculae: E un jucător foarte bun și noi chiar ne-am dori să-l ținem în continuare pe Nana Antwi, dar nu știu ce decide Gigi Becali și staff-ul tehnic.

Gigi Becali: Din punctul meu de vedere, puteți să-l țineți, n-am nicio treabă.

Daniel Niculae: Toată lumea cred că ar avea de câștigat, jucătorul se simte foarte bine la Sibiu, este angrenat.

Gigi Becali: Puneți să-l țineți acolo, n-am nicio treabă, mi-l creșteți. A crescut în joc am văzut. Altfel juca la început, altfel juca acum la final. Dacă se conectează în mișcări, e mare fotbalist. Are viteză și driblingul ăla, dar el mai face încă unul în plus și se driblează singur.

30 iunie 2025 este data la care contractul de împrumut al lui Nana Antwi de la FCSB la Hermannstadt expiră