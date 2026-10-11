Sport

Gigi Becali, nemilos cu Anghel și Edi Iordănescu după întâlnirea de pe Arena Națională! „Trebuiau să vină ei la împărat”

Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
11.10.2026 | 07:00
Gigi Becali nemilos cu Anghel si Edi Iordanescu dupa intalnirea de pe Arena Nationala Trebuiau sa vina ei la imparat
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Gigi Becali a făcut legea în loja de pe Arena Națională! Mesaj pentru Edi și Anghel Iordănescu: „Trebuiau să vină ei la împărat„. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Gigi Becali a făcut spectacol la revenirea pe Arena Națională. Patronul FCSB a povestit cum a decurs întâlnirea cu Dan Petrescu, Edi și Anghel Iordănescu.
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Laurențiu Reghecampf a revenit cu dreptul pe banca celor de la FCSB. Formația din Capitală s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului Galați, sâmbătă, 10 octombrie, pe Arena Națională, în etapa a 11-a din SuperLiga. În tribune a fost prezent și patronul Gigi Becali, care a urmărit partida din apropierea lui Anghel Iordănescu, Edi Iordănescu și Dan Petrescu.

FCSB, victorie la limită cu Oțelul la revenirea lui Reghecampf

FCSB a controlat prima parte a întâlnirii și și-a creat mai multe ocazii de gol. David Miculescu, Ricci Pădurariu și Juri Cisotti au încercat să deschidă scorul, însă gălățenii au rezistat până la pauză. Laurențiu Reghecampf a fost extrem de activ la marginea terenului. În cele din urmă, Alexandru Stoian a reușit să deblocheze tabela, iar FCSB a obținut trei puncte importante după începutul modest de sezon.

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Partida a fost una specială și pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a revenit pe Arena Națională după o absență de 408 zile. Omul de afaceri nu mai asistase la un meci al roș-albaștrilor de la confruntarea cu Aberdeen, disputată pe 28 august 2025. De această dată, Becali a ținut să urmărească din tribune revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali a făcut legea în loja de pe Arena Națională! Mesaj pentru Edi și Anghel Iordănescu: „Trebuiau să vină ei la împărat”

La finalul partidei, Gigi Becali a dezvăluit că s-a întâlnit cu Dan Petrescu și că l-a salutat pe Anghel Iordănescu. Patronul FCSB a făcut spectacol și la ieșirea de pe Arena Națională. Sute de persoane s-au îmbulzit în fața stadionului pentru a face o fotografie cu omul de afaceri. „Pe Puiu l-am salutat. Pe Dan Petrescu l-am îmbrățișat. Edi și Puiu au stat mai departe. Să mă duc eu la ei? Trebuiau să vină ei la împărat”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, la câteva minute după victoria obținută de echipa sa în fața Oțelului Galați.

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Anghel Iordănescu și fiul său, Edi, au fost prezenți pe Arena Națională la partida dintre FCSB și Oțelul Galați. Cei doi au urmărit confruntarea din zona VIP, unde s-au întâlnit și cu Dan Petrescu. Foștii selecționeri ai României au atras atenția celor prezenți și au fost solicitați pentru fotografii și autografe. Aceștia nu au refuzat cererile

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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