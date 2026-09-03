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A fost transferat în vară la FCSB, dar e pe picior de plecare! OUT după venirea lui Muhar

Un jucător pe care FCSB l-a adus în această vară pentru a întări linia de mijloc este pe picior de plecare. Venirea lui Karlo Muhar îl trece pe acesta pe linie „moartă”.
Adrian Baciu
03.09.2026 | 22:15
A fost transferat in vara la FCSB dar e pe picior de plecare OUT dupa venirea lui Muhar
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul transferat de FCSB în vară ce poate pleca în perioada următoare, după aducerea lui Muhar. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB a realizat în ultimele ore mai multe transferuri spectaculoase. Gigi Becali (68 de ani) a anunțat adevărate „bombe” pe piața de mercato internă. După venirea lui Karlo Muhar (30 de ani), de la roș-albaștri ar putea pleca un fotbalist în care Marius Baciu (51 de ani) își punea mari speranțe. Jucătorul abia fusese transferat în vară.

Gnahore ar putea pleca de la FCSB după venirea lui Muhar

Înainte de recent anunțatele transferuri ale jucătorilor Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș, la FCSB mai ajunseseră o serie de fotbaliști în care conducătorii roș-albaștrilor își puneau mari speranțe. Printre aceștia este și francezul Eddy Gnahore (32 de ani). În aproape 100 de meciuri jucate la Dinamo în ultimele 3 sezoane, acesta a impresionat.

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Gigi Becali spera ca, odată cu venirea lui Gnahore, să acopere golul lăsat la mijloc după pierderile lui Șut, Lixandru și Olaru din ultimele luni. Se pare că zilele francezului în primul 11 și chiar la club ar fi pe final. Joi, 3 septembrie, la FANATIK SUPERLIGA, impresarul Florin Vulturar a spus că e „foarte posibil” ca de la FCSB să mai plece cel puțin un jucător.

Până la final de mercato s-ar putea să mai fie un transfer sau două de la FCSB. Dar unul e foarte posibil”, dezvăluie agentul. Gigi Becali dezvăluia, tot la FANATIK, că un străin din garda nouă de la FCSB va pleca în această perioadă. Toate indiciile duc spre francez. Întrebat direct de moderatorul Cristi Coste dacă sunt discuții ca Eddy Gnahore să plece de la FCSB, Vulturar s-a ferit din a oferi un răspuns clar: „Nu vreau să intru în detalii. Nu vreau să vorbesc de cine, ce și cum pentru că nu e ok pentru discuțiile care pot să fie. Se mai pot întâmpla multe în zilele care au rămas”, a spus agentul.

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Gigi Becali, nemulțumit de Gnahore după primele meciuri la FCSB

Încă de la finele lunii august Gigi Becali și-a exprimat public nemulțumirea față de aportul pe care francezul Eddy Gnahore îl aduce în jocul echipei lui Marius Baciu. Patronul fostei campioanei admitea că mai este nevoit să aducă un mijlocaș. „Gnahore are o lentoare. Probabil își va reveni. Are așa o mică indiferență. Prea indolent”, spunea Becali, tot la FANATIK SUPERLIGA.

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Și Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. La FCSB va ajunge croatul Karlo Muhar. Vorbim de un mijlocaș central cunoscut în fotbalul intern. El vine după ce a jucat la CFR. Recent, acesta a rămas liber de contract. Are în CV echipe ca Dinamo Zagreb, Inter Zapresic, Lech Poznan, Kayserispor, CSKA Sofia și Al-Orobah. Este cotat la 1,3 milioane de euro, conform Transfermarkt. În Gruia a avut două „aventuri”: 2022 – 2025, perioadă în care a adunat 18 goluri în 97 de partide, apoi 2025 – 2026, cu 39 de meciuri și 4 goluri.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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