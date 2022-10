Gigi Becali, nemulțumit după FCSB – FC Argeș 3-2: „I-am cerut explicații lui Dică. Noi câștigăm pe valoarea jucătorilor”

FCSB a obținut al doilea succes din SuperLiga, dar jocul vicecampioanei României îl nemulțumește pe Gigi Becali. La finalul , latifundiarul din Pipera i-a reproșat anumite lucruri lui din Conference League.

Gigi Becali, după FCSB – FC Argeș 3-2: „Nu ai cum să fii fericit. Nu joacă echipa”

FCSB e pe locul 13 în SuperLiga, cu 11 puncte și două meciuri restante. În acest moment, roș-albaștrii sunt la șapte lungimi de Universitatea Craiova, echipă aflată pe ultima poziție de play-off.

„Fericit azi, dar nu în perspectiva. Nu ai cum să fii fericit. Nu joacă echipa. Am avut noi șuturi, am meritat victoria, am avut și bara. Nu avem posesie. Știți că era pe vremuri când mâncam bătaie, dar spuneam că nu am nicio problema. Noi câștigam din valoarea jucătorilor. Eu vreau că mingea să fie doar la noi. Și să dam goluri, că avem jucători valoroși.

Ok, te retragi, dar când primești mingea nu dai bufa-bufa, că ești Steaua. Nu ești Chindia, bufa-bufa. Noi daca avem 2-1 pasam mingea, o dam în spate, încercam să dam al 3-lea gol, dar nu bufa-bufa. Ce facem aici? Nu e normal așa ceva. I-am cerut explicații lui Dică. Cică trebuie să construim cu fundașii centrali. Dar nu am avut niciodată fundași mari…

El îmi da statistica 61%, că am avut atâtea suturi pe poarta, atâtea cornere, că am dominat adversarul. Nu la dominarea asta mă refer eu, ci la siguranță jocului. Emoții poți să nu ai. Poate să fie 2-1 sau 1-0 și poți să nu ai emoții. Dar siguranță. Vreau să am siguranță jocului. Nu avem siguranță jocului”.

Gigi Becali sacrifică UEFA Europa Conference League. Joi, FCSB are meci cu Silkeborg: „Nu mă interesează coeficientul României”

În Grupa B din Conference League, FCSB are doar un punct, după 1-3 cu West Ham și 0-0 cu Anderlecht. Joi, 6 octombrie, de la ora 22:00, vicecampioana va juca în Danemarca, cu Silkeborg.

„Nu mai pot eu de Romania. Mă interesează pe mine de Romania? Nu mă interesează. Daca sunt roman ce trebuie să mă intereseze de Romania? Ce am făcut cu coeficientul României? Nu mă interesează coeficientul României. Ce vreți să vă zic altceva? Nu că nu mă interesează UECL. 500.000 e o avere, dar ce fac? Jucăm cu Petrolul.

Dacă ne bate Petrolul, la revedere. Uităm play-off-ul. Sepsi a făcut 19. Petrolul face 20 și noi rămânem cu 11. La revedere play-off. Jucăm în play-out? Acum am început să mă gândesc să iau macar locul 7. De la 5 în sus nu mai ai cum. Singurul e 6. Trebuie să scoți Sepsi, Petrolul și UTA. Bine că a pierdut azi UTA. Sunt multe puncte. Azi Hermannstadt cu Sepsi.

M-am certat cu Meme, prietenteste. El ținea cu Sepsi. I-am zis, ești nebun? Cum să tii cu Sepsi? Pe noi ne interesează pe cine putem să depășeim. Pe cine putem să depășim cu 22 sau cu 16? El cică vrea egal. Și uite că i-a bătut Sepsi. Acum avem o problemă mai mare cu Sepsi decât cu Petrolul. La revedere Hermannstadt. Oricum nu o să avem treaba cu ei. Ei oricum sunt în play-off. Nu stiu ce au făcut, dar toate echipele joaca acum. Ce jucători au luat? Nu stiu, dar toate joacă CFR Cluj a marcat în minutul 90+1”.

„Dacă nu aveți 7-8 pase o să vă tai din salariu”

Eu sunt mulțumit de toți jucătorii. Pe cuvânt. Nu am ce să zic. Calitate au. Se vede. Antrenorul trebuie să facă asta. Nu stiu ce și cum, că nu sunt specialist. Trebuie să facă să fie mingea la noi. Să văd cinci pase o data la noi. Nu șapte sau zece, cinci! Noi am avut mai mult de trei pase? N-am avut.

Eu o să mă duc la echipă și încerc și metoda asta. Daca nu aveți 7-8 pase o să vă tai din salariu. Nu pasăm. Nu ne mișcam pe teren. Nu stiu ce să mai zic. Omrani, cum să nu dai gol de acolo? Lejer. Dar nu e el încă 100%. Nu e el ce a jucat la CFR.



E vorba de fudașii centrali? Mie Tamm și Dawa îmi plac. Harut, ce? Era și el pe acolo. Sunt îngrijorat. Credeam că o să avem o echipă foarte puternică și ne distrăm și batem 4,5-0. Că d-aia am băgat atâția bani.



Coman, Popescu, în loc să crească au scăzut. Încă un factor. În schimb, Cordea a crescut foarte mult. Compagno, Edjouma, extraordinar, a crescut de când a venit la noi. La Steaua (n.r. – FCSB) nu are voie niciodată mingea să ajungă acolo”, a declarat Gigi Becali, la