Gigi Becali, noi detalii despre posibilul transfer al lui Florinel Coman la FCSB: „Să se gândească la nevasta și copilul lui!”

FCSB încă suferă mult în acest start de sezon. Campioana României a remizat cu Rapidul pe „Național Arena” și urmează duelul de foc cu Aberdeen, din Europa League. Patronul clubului, Gigi Becali, a oferit noi detalii legate de posibila revenire a lui Florinel Coman.

Revenire de senzație la FCSB!? Coman ar putea pleca de la Al-Gharafa

. În sezonul precedent, internaționalul român a jucat sub formă de împrumut la Cagliari, dar în această vară a revenit în Qatar, la Al-Gharafa.

Cum poate ajunge Florinel Coman la FCSB

Fotbalistul este plătit regește de șeici, însă pare dispus să facă din nou pasul spre Europa, iar o posibilă destinație ar fi FCSB. Totuși, acest transfer se poate realiza doar în anumite condiții. Gigi Becali a declarat că e dispus să îi plătească doar o mică parte din salariul pe care îl încasează în Qatar.

, iar FCSB doar 600 de mii. E greu însă de crezut că mutarea se va realiza.

Ce spune Gigi Becali despre transferul lui Coman la FCSB. „A venit la mine acasă”

Gigi Becali chiar a purtat o discuție personală cu fotbalistul și i-a recomandat să rămână în zona Golfului, întrucât are o șansă uriașă să se îmbogățească și apoi, liniștit, să revină la FCSB.

„Florinel Coman a venit la mine acasă. Are câteva milioane făcute și vrea să investească. Eu i-am spus să își vadă de treaba lui. El nu e antreprenor de blocuri.

De asta nu mai joacă Tănase. Eu i-am spus să tragă și să strângă din dinți. Să ia toți banii, acei 4 milioane. Să îi ia pe toți și să dea slavă lui Dumnezeu. Are vreo 3 milioane și mai ia 4. Face 7 milioane. Eu i-am spus să se gândească la nevastă și la copilul lui. Asta trebuie să facă bărbații: să sufere pentru familie. A zis că a înțeles.

Eu îl iau, dau 600 de mii. Dar dau ei 1,4 milioane? Eu dau diferența, dar ei nu dau. Să își vadă de treaba lui încă doi ani și după aceea vine la mine. Să își facă viitorul”, a declarat Gigi Becali, la