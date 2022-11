Gigi Becali, despre cum a provocat conflictul dintre Nicolae Dică și Mihai Pintilii la FCSB: “Înseamnă că furi!”

Gigi Becali . Patronul FCSB a venit cu noi detalii picante cu privire la acest subiect.

Gigi Becali a relatat ce i-a spus Mihai Pintilii despre Nicolae Dică: „I-a zis să nu se mai bage!”

Patronul FCSB a vorbit la despre ruptura dintre Mihai Pintilii și Nicolae Dică: „N-a fost o schismă. Eu când am văzut că nu merg lucrurile m-am dus la echipă. Mi-a zis cineva că e ceva în neregulă”.

Noul antrenor al FCSB nu a vrut să dezvăluie inițial ce se întâmplă la echipă: „I-am luat pe rând pe toți. L-am chemat pe Pintilii. Zicea că nu se bagă el. Nu mi s-a întâmplat în viața mea în 25 de ani fotbal să nu legăm patru pase!”.

Gigi Becali l-a forțat însă pe fostul jucător al FCSB să dea din casă: „Iei salariu ca să nu te bagi? Înseamnă că furi! L-am luat la sentiment că ai sufletul curat. Mi-a zis: ‘Părerea mea, jucătorilor le place mai mult cu mine’. El o spune din bun simț”.

Gigi Becali se gândește să îl păstreze antrenor pe Mihai Pintilii: „Mi-a arătat că e capabil cu Rapidul”

Dacă FCSB va reuși să câștige următoarele trei meciuri cu FC U Craiova 1948, CS Mioveni și Chindia Târgoviște, Mihai Pintilii va rămâne în continuare antrenorul principal: „Știe un lucru: dacă echipa va juca astea trei meciuri, el va rămâne. Atunci mi-a spus și mie că nu e pregătit.

Victoria clară cu Rapid și jocul bun al echipei i-a dat mare încredere lui Gigi Becali, chiar dacă : „Dar o scoatem la cap. El mi-a arătat că e capabil cu Rapidul. Era cel mai important meci. Era la revedere titlul. Rapidul o să fie la trei puncte”.

Becali a dat apoi înapoi și a spus că nu a fost vorba chiar de o ceartă între Dică și Pintilii: „Nu a fost un conflict. În timpul unui antrenament i-a spus ceva și i-a zis să nu se mai bage. Mi-a zis că jucătorii se enervează cu antrenamentele”.

Nicolae Dică l-a atacat pe Mihai Pintilii: „Știe cum am plecat”

Fostul antrenor principal de la FCSB a trimis noi „săgeți” către fostul său secund: „Pintilii știe cum am plecat, nu vreau să mai discut mai mult, am avut discuții cu el, nu vreau să mai vorbesc mai mult. Și eu am fost deranjat de unele lucruri, nu pot să spun, ei le știu, că le-am spus lor.

Dacă ei vor să apară cu mai multe lucruri, să apară ei, eu nu vreau să fac asta. Când nu îți place disciplina pe care am impus-o eu, e normal să nu-ți convină unele lucruri.

Pintilii saluta când plecam de la antrenamente? Nu știam când pleca Pintilii de la stadion după meciuri. Așa am auzit că unii nu m-au acceptat ca principal, așa am auzit”, a declarat Nicolae Dică la