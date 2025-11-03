Gigi Becali nu a văzut golul de 2-2 în Craiova – Rapid, dar l-a sunat Meme: „Credeam că suntem la 15 puncte de Rapid! Începe șandramaua să se dărâme!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a ratat golul marcat de Universitatea Craiova în prelungiri și a crezut că Rapidul a câștigat derby-ul etapei a 15-a din SuperLiga.

Gigi Becali a fost direct interesat de meciul Universitatea Craiova – Rapid. Săptămâna aceasta, , că își dorește ca cele două rivale să se încurce reciproc și să remizeze.

Ceea ce s-a și întâmplat. Numai că, Gigi Becali a ratat golul de 2-2, înscris în prelungiri de Nsimba, după un penalty dictat de VAR în minutele de prelungiri ale partidei. , președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru, că meciul s-a terminat la egalitate.

„Începe șandramaua să se dărâme. Să vezi când o să mănânce ei bătaie cum am mâncat eu. Până la urmă ce e? Rapidul e periculoasă, are puncte multe, dar eu am ce am cu Craiova. Au 10 puncte diferență, 5 sunt înjumătățite. Mă, nu e mare lucru 5 puncte în play-off. I-ai bătut, ai rămas la 2 puncte și intră deja tensiunea.

În minutul 90, când a dat Bancu cu capul, și pe urmă a dat și Băsceanu, trebuia să dea gol acolo, pe urmă în minutul 93 m-au sunat de la B1 TV să comentez. Le-am răspuns, era minutul 93, ce să se mai întâmple? Eu îi spuneam lui MM că vrea să dea gol Rapidul, să fiu sigur că egalează, că dacă nu dă Rapidul gol o să bată Craiova. MM zicea să dea Craiova prima. I-am zis: ‘Băi, dacă dă Craiova nu mai are nicio șansă Rapidul. Craiova joacă fotbal frumos’. Pe urmă l-am sunat pe MM că aveam o combinație cu niște jucători, se ocupă MM, și i-am zis: ‘Băi, Mihai, acum e greu cu ei (n.r. rapidiștii), au 34 de puncte, au 15 puncte distanță’. Și MM îmi zice: ‘Care 15 puncte? Că i-au egalat. Nu am văzut așa ceva în viața mea, a luat Nsimba ăla mingea și a dat o ghiulea să rupă plasă’. Nu știam, ‘Ce ghiulea, mă, ce 11 metri?’, ‘A venit Aioani, băiat bun, i-a dat un pumn în cap!”. Când am dat la televizor, am văzut 2-2”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

De ce îi e frică patronului de la FCSB de Craiova lui Mihai Rotaru

Gigi Becali o vede, în continuare, principala rivală la titlu pe Universitatea Craiova. Jocul prestat de elevii lui Mirel Rădoi împotriva Rapidului l-a impresionat pe patronul de la FCSB.

„M-am bucurat, îți dai seama. Se văd semnele că Domnul vrea să înceapă numărătoarea inversă. Pe mine mă interesa egalul. Mie îmi e frică mai mult de Craiova decât de Rapid. Craiova joacă de zici că-i Barcelona.

Giuleștenii ăștia le scot mereu de pe linia porții, se duce în bară, cade pe linie. I-am zis și lui Mihai: ‘Băi, dar cât o să le țină, mă, norocul? Trei goluri din trei devieri? Băi, înțeleg un gol, dar trei?’”, a spus Gigi Becali.