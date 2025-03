Gigi Becali nu are emoții înainte de FCSB – Lyon! Pe cine se bazează patronul roș-albaștrilor: ”Gata!”

Gigi Becali a explicat motivul pentru care nu are emoții înaintea partidei FCSB – Lyon. Finanțatorul roș-albaștrilor a afirmat că ocupanta locului șase din Ligue 1 este mult prea puternică pentru gruparea sa.

Gigi Becali speră la o minune de la Dumnezeu pentru FCSB – Lyon

Prin urmare, omul de afaceri a susținut că un succes pentru fotbaliștii săi este posibil doar cu voința lui Dumnezeu. Gigi Becali a dezvăluit, de asemenea, că a câștigat 15 milioane de euro din campania europeană reușită de campioana en-titre a României.

ADVERTISEMENT

”Ce emoții să mai am? Emoții de calificare? Gata! Nu mai am emoții. Acum totul depinde de ce vrea Dumnezeu. Mai e vorba de emoții?! Noi am vrut în Europa ca să luăm bani. Și am luat peste 15 milioane de euro. Mai putem să luăm 3-4 milioane dacă ne calificăm, dar asta ține de ce vrea Dumnezeu.

Lyon e echipă prea puternică! Emoții poți să ai doar când joci cu echipe care sunt de valoarea ta. Când adversarul e așa puternic, îți pui baza în Dumnezeu. Să fie ce vrea El!”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

ADVERTISEMENT

Primul 11 pregătit de Elias Charalambous

FANATIK . Elias Charalambous va reveni la sistemul 4-3-3, după ce în actuala stagiune a utilizat mai mult modulul 4-2-3-1.

În poartă va fi trimis Ștefan Târnovanu. Linia defensivă va fi alcătuită din Mihai Popescu (RB), Dawa (RCB), Ngezana (LCB) și Radunovic (LB). Campioana en-titre se va baza la mijlocul terenului pe Alhassan (RCM), Șut (CM) și Edjouma (LCM). Compartimentul ofensiv va fi compus din Miculescu (RW), Tănase (CF) și Cisotti (LW).

ADVERTISEMENT

, este programată să se disputate astăzi, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Returul din Franța va avea loc peste o săptămână, joi, 13 martie, de la 22:00.