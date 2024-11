Gigi Becali nu are emoții pentru U Cluj – FCSB: „Nu îmi fac griji”. Pe cine a remarcat de la „șepcile roșii”: „El e ‘farul’ lor”

Gigi Becali e convins că FCSB poate rupe blestemul meciurilor cu Universitatea Cluj. Campioana en-titre n-a mai câștigat de cinci ani pe terenul liderului din SuperLiga. Derby-ul etapei a 16-a are loc duminică, 10 noiembrie, de la ora 21:00, și va fi transmis în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gigi Becali, fără emoții înainte de U Cluj – FCSB: „Cu cine să ne bată?”

U Cluj și FCSB sunt adversare în prima etapă a returului sezonului regulat. Roș-albaștrii n-au mai câștigat din 2019 pe Cluj Arena, de la un meci de Cupă, în care s-au impus cu scorul de 1-0. Echipa lui Elias Charalambous vrea să își ia revanșa mai ales că s-a împiedicat de U Cluj și în prima etapă, scor 1-1, în Ghencea.

Ba, mai mult, punctele sunt mai importante decât orice răzbunare. Înaintea derby-ului de sub Feleac, U Cluj e pe locul 1 în SuperLiga, la nouă lungimi de FCSB, .

„Eu cred că trebuie să câștigăm meciul. Suntem echipa care are trei meciuri câștigate în Europa, în meciuri tari. Din patru am câștigat trei. Pe U Cluj trebuie să o batem. Ea are acolo 3-4 jucători pe care i-am avut noi.

Nistor e un jucător periculos, care le face jocul, dar nu îmi mai fac griji în campionatul intern. E adevărat pot fi accidente, dar mai sunt multe meciuri, plus play-off-ul, 25 de meciuri.

O echipă care are valoare și când mai are 25 de meciuri și nu doar că are 25 de meciuri. Celelalte sunt duble. Alea sunt 20. Sau dacă vrei p-astea 15 le numim 7. Și atunci nu îmi fac griji când avem valoare.

(n.r. – despre Nistor) El ar fi un jucător care este farul lor cu care pot face anumite lucruri ca să poată învingă. Altfel cu cine să ne bată? Nu îi știm? Nu îmi fac griji, chiar nu îmi fac. E un meci pe care trebuie să îl câștigăm.

Nu e un meci ușor, e o echipă bună, că e pe primul loc, dar trebuie să câștigăm. Și o să câștigăm”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

În partida cu U Cluj, FCSB va întâlni mai mulți foști fotbaliști care au îmbrăcat în trecut tricoul roș-albastru. Este vorba despre Alexandru Chipciu, Ovidiu Popescu, Iulian Cristea, Răzvan Oaidă și Gabriel Simion.

Gigi Becali A ANUNTAT PRIMUL “11” al FCSB pentru meciul cu U Cluj: “TREBUIE S-O BATEM”