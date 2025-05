Gigi Becali nu are milă de favoritul Florin Tănase: „Se crede cel mai bun!”. Clauza incredibilă pe care i-o va impune în contract

FCSB a devenit matematic campioana României după remiza din Bănie dintre . Roş-albaştrii se pot pregăti de acum pentru campania europeană din vară, visul fiind calificarea în Champions League.

Gigi Becali nu are milă de favoritul Florin Tănase: „Se crede cel mai bun!”

Gigi Becali şi-a temperat bucuria şi chiar a criticat unul dintre fotbaliştii esenţiali din acest sezon, la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB , care nu a marcat niciun gol în play-off:

„Trebuie să le dai concurenţă. Tănase… o să vedem ce face la anul. A jucat foarte bine la început. Apoi, încet, încet s-a cam stins. O să am o discuţie cu el. Dacă nu dai niciun gol, nicio pasă de gol.

El îmi spunea: «Cisotti e mai bun ca mine?». Şi i-am zis că da, a demonstrat-o. A dat cinci goluri în play-off şi vreo patru pase de gol. El niciun gol, nicio pasă de gol. Nu s-a supărat, dar se crede cel mai bun.

„Acuma poate să plece, nu am nicio treabă”

Mintea ta trebuie să fie la fotbal. Cu Tănase o să fac un contract. După meci să văd 11 kilometri alergaţi. Nu depăşeşti 11 km, scădem din salariu. Dacă n-alergi, cum să faci?

Tănase poate să plece când vrea el. Acuma poate să plece, nu am nicio treabă. Am făcut contract pe doi ani, dar poate să plece după un an. Şi el poate să plece şi eu pot să renunţ la el fără niciun ban”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Tănase a jucat 39 de meciuri în acest sezon pentru FCSB. Mijlocaşul ofensiv a marcat cinci goluri în actuala stagiune, fiind unul dintre jucătorii cheie în titlul câştigat de roş-albaştrii.

