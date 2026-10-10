Gigi Becali nu are nevoie de Nsimba la FCSB! Patronul roș-albaștrilor are atacantul perfect în propria curte: „Un profil care lipsește din România”

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Nemulțumit de prestațiile lui Aymen Boutoutaou, Gigi Becali s-a arătat dornic să-l ofere drept monedă de schimb, plus o sumă consistentă de bani, pentru Steven Nsimba de la Universitatea Craiova. Reghecampf s-a arătat mulțumit de algerian, iar fotbalistul pentru care FCSB a plătit 1,3 milioane de euro va mai primi șanse. Robert Niță este de părere că roș-albaștrii nu trebuie să facă această mutare, întrucât Gigi Becali are deja în curtea echipei sale un atacant senzațional, anume Arnold Garita (31 de ani).

Arnold Garita este atacantul de care FCSB are nevoie

FCSB se pregătește de debutul în SuperLiga României sub noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf, iar în acest context Robert Niță a vorbit despre fotbaliștii pe care antrenorul în vârstă de 51 de ani îi are la dispoziție.

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El este de părere că FCSB este acoperită pentru postul de atacant, întrucât Arnold Garita, vârful roș-albaștrilor, este un fotbalist foarte bun pentru campionatul nostru și are un profil care lipsește cu desăvârșire de la echipele românești. De asemenea, FCSB îi mai are acolo atât pe Denis Drăguș, cât și pe Alex Stoian, un tânăr de mare perspectivă.

„Garita mi se pare un fotbalist bun. E un atacant cu un profil care cam lipsește în România. El scoate penalty, e prezent tot timpul, știe să protejeze, pleacă pe spații, chiar dacă e jucător cu gabarit. E un jucător la care fundașii centrali trebuie să fie atenți tot timpul, dă și cu capul. Eu cred că va rămâne și din decembrie încolo”, a spus Robert Niță

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Până când mai are Arnold Garita contract cu FCSB

După cum bine știm, Gigi Becali alege de foarte multe ori să fie precaut atunci când transferă un fotbalist, mai ales atunci când este vorba despre unul ce ridică diverse semne de întrebare. Spre exemplu, Arnold Garita a mai avut șansa în trecut să ajungă la FCSB, însă discuțiile nu s-au concretizat din cauza unor probleme medicale ale camerunezului. Tocmai din această cauză, Gigi Becali a profitat de situația lui Garita de la echipa de club din China și l-a împrumutat doar până la finalul anului.

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Mai exact, fostul atacant al celor de la FC Argeș are timp să demonstreze că merită să rămână la FCSB până la sfârșitul lunii decembrie. Chiar dacă nu a marcat, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de prestațiile sale. Însă, pentru el, lipsa golului se simte, iar se simte Până acum, africanul a evoluat în 6 meciuri pentru formația patronată de Gigi Becali, însă nu și-a trecut numele pe tabela de marcaj în ciuda faptului că a jucat 82 de minute chiar și în meciul din Cupa României contra fostei sale echipe, FC Argeș, când FCSB s-a impus cu 5-0.