Gigi Becali nu are niciun dubiu: „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la fotbal de când e lumea!”

spune că performanța pe care echipa sa a reușit-o este una de-a dreptul miraculoasă, mai ales dacă privim la diferența dintre cele două loturi.

Gigi Becali, comparație între FCSB și Feyenoord

a ieșit la atac și are un mesaj pentru contestatarii săi, mai ales acum, după ce FCSB a reușit să obțină o victorie istorică cu Feyenoord. Omul de afaceri spune că nu a mai văzut un asemenea scenariu, la un meci, așa cum s-a întâmplat la duelul de pe Arena Națională, de joi.

„Și ecourile care sunt? Treaba știi care e? Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la fotbal de când e lumea! Dacă luăm valoarea lotului, mai mult, la echipa noastră trei jucători de bază nu erau. După aia, 3-1 în minutul 70 și ceva. Să întorci rezultatul, să dai trei goluri, ultimul gol în ultima secundă. Rar se întâmplă așa ceva! Să dai trei goluri în 15 minute la o echipă mult mai valoroasă decât tine. Cifrele sunt așa, FCSB buget 15 milioane, Feyenoord 160 de milioane.

Ei și toată lumea asta pot să zică ce vor, lumea și așa e nebună, la modul general mă refer. I se întunecă mintea și zice ce vrea ea, treaba ei ce zice lumea. Lumea, dacă are cât de cât ținere de minte, să se ducă puțin în spate și să vadă ce am făcut eu în fotbal”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB visează la calificare după victoria cu Feyenoord

FCSB mai are de jucat două meciuri în actuala ediție de Europa League, iar succesul cu Feyenoord le-a dat speranțe românilor. A fost a doua victorie pe care FCSB a înregistrat-o în faza grupei principale, după ce s-a impus în deplasarea de la Go Ahead Eagles, 1-0, datorită unui gol marcat de David Miculescu.

În luna ianuarie, trupa condusă de Elias Charalambous va juca prima dată în deplasare, cu Dinamo Zagreb, echipă ce a pierdut ultimul meci, 1-3, acasă, cu Real Betis. Campania din faza grupei se va încheia cu duelul de acasă, împotriva celor de la Fenerbahce, echipă care este în mare formă după plearea lui Jose Mourinho. Turcii tocmai s-au impus, 4-0, pe terenul lui Brann, și au 11 puncte.

Luptă aprigă pentru play-off

Pe lângă Europa League, cei de la FCSB sunt concentrați și pe lupta pe care o duc în SuperLiga. După 19 meciuri, bucureștenii au doar 25 de puncte și se află la 3 puncte distanță de locul 6, primul care ar duce în play-off, ocupat în acest moment de UTA Arad.

Totuși, există mai multe formații care speră la o clasare între primele 6, precum Universitatea Cluj, Oțelul Galați sau Farul Constanța, iar în cazul unor rezultate bune și cei de la CFR Cluj ar putea intra în această horă. FCSB mai are doar două meciuri în SuperLiga în acest final de an, cu Unirea Slobozia, în deplasare, și cu Rapid, acasă.