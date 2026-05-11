Ce crede Gigi Becali despre marile scandaluri de arbitraj de la ultimele două meciuri ale Craiovei. Exclusiv

Cristian Măciucă
11.05.2026 | 18:24
Gigi Becali e de partea Universității Craiova, care a fost acuzată că e ajutată de arbitri să câștige titlul. Patronul FCSB nu crede într-o astfel de teorie, chiar dacă vrea ca U Cluj să ia campionatul.

E ajutată U Craiova de arbitri în lupta la titlu? Verdictul lui Gigi Becali

Universitatea Craiova e la două meciuri distanță de titlul de campioană. Oltenii pot încheia socotelile încă din penultima etapă când e programat derby-ul cu U Cluj. În acest moment, oltenii sunt pe locul 1, cu 46 de puncte, cu unul mai mult decât U Cluj. Recent, echipa lui Filipe Coelho a avut mai multe decizii controversate de arbitraj în ultimele două partide, când s-a impus cu Dinamo, scor 2-1, și când a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0. 

„Mai vorbesc și cu Meme. Nu cred că mai există. Meme zicea că sunt făcute pentru Craiova. Nu mai face nimeni ceva pentru cineva. Acum, la FRF, să zici că ia Burleanu șpagă e exclus. Să zici că ia Bodescu e exclus, să zici că ia Stoichiță e exclus. Să zici că ia Vassaras șpagă e exclus. Nu mai ia nimeni șpagă. Dacă nu e pe șpagă pe ce ar fi? Dacă nu sunt interese ce ar fi? E adevărat, dar se întâmplă greșeli în favoarea lor. Dar nu există cărțile făcute. Se greșește că așa se greșește nu că e ceva concertat.

E normal ca Vassaras să își facă interesele. Dar de șpagă nu se mai pune problema. E un altfel de mafie acum. Și în politică și pe toate domeniile de activitate. E pe putere, pe influență. Așa merge acum. Își fac ei banii, nu mai trebuie să îi fure sau să ia șpagă. Nu mai există șmecherii în arbitraj”, a declarat Gigi Becali, în exclusivit la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali o vrea campioană pe U Cluj

Gigi Becali nu crede că U Craiova e ajutată de arbitri, dar nici nu vrea ca formația patronată de Mihai Rotaru să cucerească titlul. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că ține cu U Cluj în lupta pentru campionat. Becali vrea să le facă pe plac suporterilor de la FCSB.

„Eu am zis că dacă bate U Cluj pe Rapid e un semn. Eu o să zic că ia U Cluj, că îmi doresc mult. Zic U Cluj. Chiar dacă forțez nota prea mult. De ce zic U Cluj? Mă și bazez pe ceva. Au niște jucători nu foarte valoroși, dar foarte statornici. Parca au multă experiență. Fără frică, fără greșeli. Nu greșesc, nu au frică de pas. Parcă nu ar avea o presiune. Sunt jucători experimentați. La Craiova s-a cam terminat benzina. Eu zic că ar fi bine să ia U Cluj campionatul, noi să ne calificăm și am salvat sezonul.

Craiova e concurentă. Rapid, Dinamo, la fel. Astea trei să nu ia. În rest să ia U Cluj, CFR, Farul, Argeș, să ia oricine, mai puțin astea trei. Bine, decât Dinamo sau Rapid, mai bine Craiova. Nu mă interesează de coeficient. E vorba de rivalitate. Prima e Dinamo, a doua e Rapid și a treia e Craiova. Asta e ordinea în care noi trebuie să lucrăm. Nu eu, că nu mă interesează. Ce vor suporterii. Ca să vezi ce înseamnă suporterii. Dacă nu aveam scandalul cu CSA, nu știam ce înseamnă suporterii. Dar având în vedere că am avut scandalul cu CSA și suporterii fiind nu de partea mea, de partea dreptății, îi apreciez foarte tare. Și nu mai zic nimic care nu le convine și sunt în asementimentul lor. Cum ei nu vor Dinamo, Rapid și Craiova, așa zic și eu”, a adăugat patronul campioanei României.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
