Gigi Becali nu crede în transferul lui Louis Munteanu pe 18 milioane de euro: „Minciună gogonată!”

, însă CFR Cluj vrea să ia aproape de cinci ori mai mult! Patronul FCSB-ului nu crede însă într-o astfel de variantă.

Gigi Becali crede că transferul de 18 milioane de euro al lui Louis Munteanu e o păcăleală: „Eu cred că e minciună”

Gigi Becali a fost foarte franc atunci când a fost întrebat : „Vreți să vă spun eu adevărul? Ceea ce cred eu? Dar să nu se supere, să mă ierte. Minciună gogonată! Așa cred, m-ați întrebat. Dumneata m-ai întrebat ce cred, iar eu cred că e minciună”.

Deși îl apreciază foarte mult, Becali nu crede că golgheterul lui CFR Cluj este atât de valoros: „Nu este de 18 milioane de euro la ce a arătat acum. Nu este!”.

Patronul campioanei României a continuat apoi ironiile: „Aaa, cu bonusuri? Zi așa. Păi așa pune bonusuri dacă va câștiga Liga Campionilor 5 milioane de euro, dacă joacă finala încă 5 milioane de euro”.

Gigi Becali a explicat cum a luat bani din bonosuri la transferuri: „Ei au uitat de clauză”

Gigi Becali și-a adus aminte de cele mai tari transferuri pe care le-a făcut: „Pe Man am luat 11 milioane de euro toți banii odată. Am pus și eu bonusuri la Man, dar nu am luat. De la Stanciu am luat bonusuri.

Am luat 10 milioane de euro pe el și încă 1 milion bonus. Ei erau campioni înainte de ultimul meci, dar ei au uitat de clauză. În meciul ăla a făcut procentul de 50% din meciuri”, a declarat Gigi Becali la .

Ce a spus Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu: „Avem oferte pe o grămadă de bani pentru el”

Neluțu Varga a vorbit pentru FANATIK despre transferul lui Louis Munteanu: „Avem oferte pe o grămadă de bani pentru el. Nu risc eu nimic, nu-mi asum niciun risc ca să se accidenteze și să pierdem eventualitatea unui transfer bun și pentru el, și pentru club. Aș lua mult mai mulți bani pe Louis Munteanu decât aș fi luat în Europa League.

O să vedem zilele următoare dacă Louis Munteanu va rămâne sau nu va rămâne cu noi. Depinde de negocieri și de ceea ce vom decide împreună”, a mai spus patronul lui CFR Cluj.