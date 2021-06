Gigi Becali nu e interesat de trofee, ci de bani: „La mine, fotbalul e business!”. A anunțat și o ofertă pe care o are Dennis Man

Gigi Becali a vorbit despre așteptările financiare pe care le are din alte transferuri ale jucătorilor săi de la FCSB, spunând că ar vrea chiar 50.000.000 de euro pentru Octavian Popescu.

Totodată, patronul „roș-albaștrilor” a anunțat și o ofertă de transfer pe care Dennis Man o are la Parma, dar pe care patronul american al echipei proaspăt retrogradată în Serie B o refuză.

Gigi Becali, interesat de bani, nu de trofee

că nu este interesat de trofee, ci de banii pe care îi poate face din fotbal, prin transferurile tinerilor jucători ai săi: „De transferuri, am marfă de 50 de milioane de euro, CFR nu are marfă nici măcar de 5 milioane de euro.

Transferurile mele de peste noapte au adus peste 10 milioane de euro pe Dennis Man. Îmi asum și chestia cu Gikiewicz, mă distrez cu 100.000 de euro”.

„La mine e business, e numai cu bani la mine, ce iau dacă o să câștig campionatul, eu vreau bani în buzunar. Dacă eram Ahmetov și aveam 5 miliarde… eu nu îmi permit să pierd câte 5 milioane la fotbal în fiecare an. Și dacă aș putea să fac asta, de ce să pierd când pot să câștig?

La anul, peste trei luni, prin septembrie, vom fi în Liga Campionilor cu ăștia pe care i-am adus eu. Ia uite-l pe Tavi Popescu, o să iau peste 50 de milioane de euro pe el”, a mai spus Gigi Becali la TV DigiSport.

„Man are ofertă la ora asta!”

pe care Dennis Man o are în momentul actual, însă patronul Parmei nu dorește să îl vândă: „Man la ora asta are ofertă acum, dar americanul nu vrea să îl vândă nici pe 15 milioane, el are ofertă de 12 milioane acum, dar nu vor să-l dea.

O să mai nimeresc un așa patron când o vrea domnul. și Manchester City o să plătească o clauză imensă, pe care o să i-o fac, o să o plătească pentru el”.

„Dumnezeu a făcut porțile, mingea și iarba, cum să nu facă un transfer”, a mai spus patronul vicecampioanei României.

Anghel Iordănescu nu este de aceeași părere cu Gigi Becali și a ironizat dorința lui de a-l vinde pe Octavian Popescu cu 50.000.000 de euro: „Nu ai cum în astfel de condiții”.

„Cu ce îl vinzi pe Tavi Popescu cu 50 de milioane de euro, cu echipament, îmbrăcat și cu tot cu Gigi Becali, să terminăm cu poveștile astea. Haideți să ne interesăm de echipa națională, că asta contează”, a mai spus fostul selecționer.