Gigi Becali nu e mulțumit de contractul pentru drepturile TV obținut de Gino Iorgulescu: „Nu este în regulă!”

, companie deținută de Orlando Nicoară. Gino Iorgulescu a negociat un contract până în 2035, lucru ce nu l-a mulțumit pe Gigi Becali, patronul campioanei României.

Gigi Becali, reacție de nemulțumire asupra contractului obținut de LPF pentru drepturile TV: „Nu e bun contractul”

Gino Iorgulescu a obținut un contract în valoare de 40 de milioane de euro pentru drepturile TV din partea companiei EAD. Compania lui Orlando Nicoară va plăti 31 de milioane de euro, fără TVA, începând cu acest sezon, iar suma va urca treptat până la 35,5 milioane de euro pe sezon în 2032-2033.

Gigi Becali crede că afacerea nu a fost gândită bine, întrucât economia se poate dezvolta mult mai mult de la an la an, iar un contract pe 10 ani ar putea să nu fie atât de profitabil cât ar fi unul pe doar 3 ani, urmat de o renegociere:

„Pe 10 ani nu este în regulă. Toate contractele se fac pe 3-4 ani, pentru că lumea crește, avansează economic, inclusiv în România. Au făcut pe mulți ani. Eu nu trăiesc din drepturile de televizare. La mine nu sunt mulți bani, pentru mine nu este o problemă.

Spun de acum că nu e bun contractul. Trebuia pe 3 ani și peste 3 ani încă 5 milioane, peste 3 ani încă 5 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali la

Gino Iorgulescu și-a pus planul în aplicare! 40 de milioane pe an pentru drepturile TV

Odată cu noul contract, acest lucru se va întâmpla după anul 2030, deoarece valoarea contractului va crește treptat:

„E o discuție pe care o să o lămurim zilele astea. O să se mărească puțin. Acum e 30 de milioane, plus un milion. 31 brut. Expiră peste doi ani. Păi da, să încercăm, pentru că vin vremuri grele, să mai ciupim ceva. Vreau să îl duc mai mult, vreau să ajung la 40, cât are Federația”, spunea Gino Iorgulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.