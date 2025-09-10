Gigi Becali nu e singurul șef de la FCSB! Mihai Pintilii a dat cărțile pe față: ”E un nume. Cum să-i spun să nu facă ce vrea?”

Mihai Pintilii a numit un om din staff-ul tehnic peste care nu se bagă nimeni la FCSB. În ciuda faptului că Gigi Becali este adevăratul șef la campioana României, mai este cineva care este liber să facă ce dorește.

Mihai Pintilii a dat numele unui alt șef de la FCSB, în afara lui Gigi Becali

Aflat la conducerea tehnică a ”roș-albaștrilor” împreună cu Elias Charalambous, Pintilii a recunoscut că nimeni nu se bagă peste munca preparatorului fizic Thomas Neubert și uneori chiar și antrenorii se adaptează după programul acestuia.

”El (n.r. – Thomas Neubert) este cel care își face programul. Iar noi ne mai adaptăm după el, în funcție de adversari, de program, de diverse detalii. Adică, mai tăiem din alergări, mai vedem pe ici pe colo, dar e Thomas Neubert! Are un nume. Cum am putea noi să ne băgăm peste el?

Cum să-i spun eu, Pintilii, să nu facă ce vrea el? Sau, la fel, cum să-i spună Elias ce să facă? Nu există așa ceva. El se ocupă de pregătirea fizică și o face foarte bine. Iar raporturile, cifrele, datele sunt cele care susțin treaba asta”, a declarat Mihai Pintilii, la emisiunea Fotbal Club de la .

Neubert, pus la zid pentru startul modest de sezon

În ciuda faptului că Thomas Neubert este extrem de apreciat la FCSB, Marius Șumudică a precizat la FANATIK SUPERLIGA că .

”Eu m-aș lega de pregătirea fizică, în primul rând. În fotbalul modern, asta înseamnă câștigarea duelurilor. Uitați-va cum arată Mihai Popescu și Ngezana, jucătorii care își câștigau duelurile la FCSB”, a spus Șumudică.

Și Dumitru Dragomir a admis la FANATIK SUPERLIGA, după ce ”roș-albaștrii” au fost eliminați de Shkendija în turul 2 preliminar al Champions League, că pentru rezultatele modeste.