Gigi Becali nu e singurul șef de la FCSB! Mihai Pintilii a dat cărțile pe față: ”E un nume. Cum să-i spun să nu facă ce vrea?”

Gigi Becali conduce cu mână de fier la FCSB, dar Mihai Pintilii a precizat că mai este un șef care își face singur programul.
Traian Terzian
11.09.2025 | 00:34
Mihai Pintilii a dezvăluit că FCSB mai are un șef în afara lui Gigi Becali. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Mihai Pintilii a numit un om din staff-ul tehnic peste care nu se bagă nimeni la FCSB. În ciuda faptului că Gigi Becali este adevăratul șef la campioana României, mai este cineva care este liber să facă ce dorește.

Mihai Pintilii a dat numele unui alt șef de la FCSB, în afara lui Gigi Becali

Aflat la conducerea tehnică a ”roș-albaștrilor” împreună cu Elias Charalambous, Pintilii a recunoscut că nimeni nu se bagă peste munca preparatorului fizic Thomas Neubert și uneori chiar și antrenorii se adaptează după programul acestuia.

”El (n.r. – Thomas Neubert) este cel care își face programul. Iar noi ne mai adaptăm după el, în funcție de adversari, de program, de diverse detalii. Adică, mai tăiem din alergări, mai vedem pe ici pe colo, dar e Thomas Neubert! Are un nume. Cum am putea noi să ne băgăm peste el?

Cum să-i spun eu, Pintilii, să nu facă ce vrea el? Sau, la fel, cum să-i spună Elias ce să facă? Nu există așa ceva. El se ocupă de pregătirea fizică și o face foarte bine. Iar raporturile, cifrele, datele sunt cele care susțin treaba asta”, a declarat Mihai Pintilii, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Neubert, pus la zid pentru startul modest de sezon

În ciuda faptului că Thomas Neubert este extrem de apreciat la FCSB, Marius Șumudică a precizat la FANATIK SUPERLIGAstartul greoi avut de campioana României în actualul sezon este și din vina preparatorului fizic.

”Eu m-aș lega de pregătirea fizică, în primul rând. În fotbalul modern, asta înseamnă câștigarea duelurilor. Uitați-va cum arată Mihai Popescu și Ngezana, jucătorii care își câștigau duelurile la FCSB”, a spus Șumudică.

Și Dumitru Dragomir a admis la FANATIK SUPERLIGA, după ce ”roș-albaștrii” au fost eliminați de Shkendija în turul 2 preliminar al Champions League, că Thomas Neubert are partea sa de vină pentru rezultatele modeste.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
