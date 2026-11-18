Gigi Becali pare să meargă pe mâna lui Gică Popescu și Adrian Mutu, după ce foștii mari jucători ai naționalei au propus ca stranierii care nu joacă la echipele de club să se întoarcă în Superliga la echipele de top, chiar și sub formă de împrumut.
Mai în glumă, mai în serios, Gică Popescu a declarat la Antena 1 că vede revenirea în Superliga ca și o variantă bună pentru Ianis Hagi, printre alții. Cu toate acestea, a recunoscut că nu și-ar permit să-i plătească salariul din Turcia, decât dacă ar da afară jumătate din echipă.
Adrian Mutu a plusat și a găsit soluția: jucătorii români de la națională să se întoarcă în campionatul nostru sub formă de împrumut. Astfel, toată lumea are de câștigat: fotbaliștii au meciuri în picioare, în timp ce cluburile din România trebuie să plătească doar o parte din salariu, care ar fi suportat de clubul mamă din străinătate.
Gigi Becali plătește deja 1 milion de euro pentru Denis Drăguș, astfel că se gândește deja cum să-l aducă pe Ianis Hagi. A făcut deja un prim pas și l-a sunat pe tatăl Gică Hagi, însă acesta nu a răspuns. Spune că va insista cu telefoanele până când va rezolva acest caz complicat.
Gigi Becali crede că declarațiile lui Gică Popescu nu sunt făcute fără a avea un sâmbure de adevăr. Așadar, Ianis Hagi ar avea, probabil, acceptul tatălui său de a se întoarce în țară.
„Eu nu știu care-i situația, că nu joacă acolo. Nu cred că el, Gică Popescu, ar avea, să nu zic curajul, dar că și-ar permite să zică ceva dacă nu ar fi avut și un fel de mică discuție amicală cu Gică. Ianis este un subiect foarte delicat, foarte sensibil. Înseamnă că au vorbit.
Eu l-am sunat pe Gică azi, nu mi-a răspuns. O să-l sun și mâine, că văd că Ianis e un băiat de aur. N-am văzut așa ceva! Odată am stat cu el la masă, n-am văzut așa ceva, fantastic! Atunci, eu o să vorbesc cu Gică, dacă vrea. Eu cred în el în România”, a declarat Becali la Prima Sport.