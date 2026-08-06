Gigi Becali nu ia în seamă Universitatea Craiova! Cu cine se luptă FCSB în acest sezon de SuperLiga României: „Anul ăsta mi-am dat seama!”

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După ce a câștigat SuperLiga României și Cupa României, Universitatea Craiova este favorită la câștigarea unui nou campionat. Totuși, Gigi Becali nu este atât de interesat de duelul direct cu oltenii. După un an în care formația din Bănie a dominat fotbalul românesc, patronul lui FCSB a înțeles că adevărații rivali ai echipei sale rămân Dinamo și Rapid.

Gigi Becali, neinteresat de duelurile cu Universitatea Craiova și CFR Cluj. Dinamo și Rapid sunt adevărații „inamici”

Omul de afaceri a dezvăluit că triumful Universității Craiova sau a lui CFR Cluj în campionat nu îl afectează. În schimb, lucrurile ar sta diferit dacă rivalele din capitală, Dinamo și Rapid, ar câștiga titlul de campioană. Tocmai de aceea Gigi Becali recunoaște că nu mai este interesat de ceea ce fac oltenii, atât timp cât echipa sa reușește să fie deasupra celorlalte două formații bucureștene.

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„Războiul nostru e cu Dinamo și Rapid. Noi momentan suntem pe locul 1 în campionat. Da, este adevărat, suntem într-o situație proastă. Dar nu e mare nenorocire. Nu sunt nici Dinamo, nici Rapid în cupele europene. Eu până anul ăsta nu am știut ce înseamnă dușmănia și concurența în fotbal. Când a luat Dinamo campionatul, în 2007, muream de oftică. Nici nu puteam să mă uit la televizor. Când a luat Craiova nici măcar nu m-a interesat, nici la CFR. Anul ăsta mi-am dat seama că mă oftic la Dinamo și Rapid.

Cu toate astea, am vândut un jucător cu 3 milioane de euro, pe Olaru. Noi trebuie să vedem partea bună a paharului. Trebuie să vedem că Becali nu e în faliment, că nu m-a falimentat fotbalul. Asta înseamnă că sunt super bine”, a declarat Gigi Becali, în direct la

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Care este plusul echipelor din capitală în comparație cu Universitatea Craiova și CFR Cluj

Față de U Craiova și CFR Cluj, echipele din București vor avea un avantaj în acest început de sezon. După ce FCSB a fost eliminată din Conference League de Auda, iar Dinamo și Rapid au încă un sezon fără participare în preliminariile cupelor europene, nicio echipă din capitala României nu mai este angrenată în competițiile UEFA.

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Acest lucru ar putea reprezenta un avantaj serios. însă pentru Universitatea Craiova ceea ce înseamnă cel puțin încă zece meciuri în plus. În cazul unei calificări în Europa League, Craiova ar juca cel puțin 12 meciuri suplimentare față de FCSB, Dinamo sau Rapid (2 în turul III, 2 în play-off și 8 în faza principală).