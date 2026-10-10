Gigi Becali nu-l sperie! Antrenorul care ar fi dispus să antreneze la FCSB: „Am fost acolo patru ani”

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Andrei Prepeliță (40 de ani) nu a negat faptul că, într-o bună zi, ar putea lua în calcul să devină antrenorul fostei sale echipe, FCSB, în ciuda dificultăților pe care tehnicienii roș-albaștrilor le întâmpină din cauza patronului Gigi Becali. El a explicat că, în cei patru ani pe care i-a petrecut ca jucător pentru bucureșteni, au existat antrenori care și-au impus punctul de vedere în fața omului de afaceri, iar cel mai bun exemplu este chiar Laurențiu Reghecampf.

Andrei Prepeliță nu ar refuza din start o colaborare cu Gigi Becali la FCSB

Andrei Prepeliță este triplu campion cu FCSB, în trei sezoane consecutive, însă el nu a fost un fotbalist crucial al roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș internațional a avut prestații foarte bune în tricoul roș-albaștrilor și a bifat și 15 selecții la naționala României, însă în perioada în care el activa pentru bucureșteni era foarte greu să obții un post de titular în zona mediană a terenului, ținând cont că la club se aflau Mihai Pintilii și Alexandru Bourceanu în formă maximă.

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Cu toate acestea, nu cei doi au fost mijlocașii ce au adus victoria echipei în returul cu Ajax de la București, ci Andrei Prepeliță și Lucian Filip, care au jucat ambii câte o repriză la centrul terenului. La finalul meciului, FCSB a câștigat cu 2-0 și s-a calificat mai departe în Europa League după loviturile de departajare. În optimi, FCSB a întâlnit-o pe Chelsea, echipă ce câștigase în sezonul anterior Liga Campionilor și care avea să câștige și Europa League la finalul ediției din acel an.

În prezent, toți cei patru foști mijlocași ai FCSB au luat calea antrenoratului, însă doar Andrei Prepeliță a reușit să antreneze ca principal la nivelul primei ligi. El a antrenat FC Argeș, FC Buzău și Unirea Slobozia, dar și pe Petrocub, din Republica Moldova, iar în prezent este liber de contract.

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Întrebat dacă ar accepta să lucreze cu Gigi Becali la FCSB, Andrei Prepeliță nu a negat posibilitatea: „Depinde și de discuția pe care o ai cu patronul în momentul în care s-ar pune problema. Sunt și au fost antrenori care au știut să lucreze. Eu am fost acolo patru ani și au fost antrenori care s-au descurcat. Inclusiv Reghe, că vorbim de el, pentru că s-a întors. E un antrenor cu experiență, un antrenor care a făcut treabă, a avut o strategie și a știut cum să lucreze cu domnul Becali. Noi nu simțeam foarte mult lucrurile astea. Adică poate nu erau la același nivel de expunere cum sunt acum. Dar asta e și în funcție de antrenorul care e la echipă”, a declarat Andrei Prepeliță pentru

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Eșec total pentru Andrei Prepeliță la ultimele două echipe antrenate

La jumătate de an după ce a fost demis de FC Buzău, echipă pe care o promovase în SuperLiga, pentru Andrei Prepeliță s-a ivit o oportunitate. care se afla pe finalul sezonului. „Prepe” a semnat un contract valabil pe doar 4 etape, iar în funcție de rezultate ar fi putut merge mai departe cu echipa în sezonul următor. Din nefericire pentru el, după 2 victorii și 2 înfrângeri, conducerea clubului a decis să nu meargă mai departe cu Andrei Prepeliță.

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La Unirea Slobozia, Andrei Prepeliță i-a luat locul lui Adrian Mihalcea, care tocmai plecase la UTA Arad, și a avut un început avântat de campionat, cu 5 victorii, 3 remize și 3 înfrângeri pe banca ialomițenilor. Totuși, pentru echipa sa a urmat o serie sumbră, iar din etapa a 12-a până în etapa a 26-a Unirea Slobozia a avut 13 înfrângeri, dintre care 9 consecutive. Andrei Prepeliță este liber de contract din luna februarie a acestui an, .