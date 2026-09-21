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Așteptat la București pentru a semna cu FCSB, Laurențiu Reghecampf a fost descris de Gigi Becali. Patronul ”roș-albaștrilor” a mărturisit că viața antrenorului s-a schimbat mult în bine în ultima perioadă.

Gigi Becali l-a dat de gol pe Reghecampf

Într-o intervenție avută în direct, Gigi Becali a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf s-a lăsat de băutură și s-a cumințit de când s-a însurat cu Corina Caciuc. De altfel, patronul FCSB a mărturisit că și fosta sa soție, Anamaria Prodan, s-a arătat încântată de întoarcerea pe banca ”roș-albaștrilor”.

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”El a fost afectat de tot ce i s-a întâmplat, dar acum e foarte cuminte. Are doi copii cu nevasta asta. Nu mai bea deloc. Nu mai bea băutură, apă încă bea. La câte probleme a avut, îți dai seama… A avut probleme mari omul, de asta nu a avut rezultate.

Am înțeles că nici Ana (n.r. – Anamaria Prodan) nu are nimic cu el. A dat mesaj că se bucură pentru el. Mi-a dat mesaj. Mă bucur. Nu o să mai aibă niciun fel de problemă”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Reghecampf la FCSB

După eșecul drastic suferit pe terenul Universității Craiova, scor 0-5, Gigi Becali a decis schimbarea antrenorului Marius Baciu. În exclusivitate pentru FANATIK, patronul FCSB a anunțat că .

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Iar vestea a bucurat-o și pe Anamaria Prodan, chiar dacă aceasta nu s-a despărțit în cei mai buni termeni de tehnician. Impresara a dezvăluit că Reghe era ca și dat afară de la Esperance Tunis, iar fără oferta de la FCSB cu greu și-a mai fi găsit contract.

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”Ne bucurăm mult pentru Reghe. Să-l ajute Dumnezeu să revină în fotbalul mare! Nu este problema mea să comentez. Ca om de fotbal, spun că Gigi este pentru el, azi, un al doilea Dumnezeu care i-a dat oxigen!

El era ca și plecat din Tunisia și îi era clar foarte, foarte greu să mai prindă ceva. Sper să nu-l dezamăgească pe Gigi, să-l asculte, și să aducă FCSB acolo unde îi este locul”, a spus Anamaria Prodan, pentru .

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Cât va câștiga Reghecampf la FCSB

Gigi Becali a explicat că a pus la punct toate detaliile contractului cu Laurențiu Reghecampf. Patronul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit că tehnicianul și a fost interesat mai mult de prime.

”Pe el l-au interesat primele. Are salariu mic și prime mari. Ajunge la un milion prima de calificare în Champions League. A zis că în 10 etape suntem pe primul loc și că ia titlul la pas. ‘La anul, pe vremea asta, suntem în Champions League’. Asta a zis el. Reproduc ce a zis el. Cum să nu-l cred? El la fel mi-a zis și când ne-a dus în Champions League”, a afirmat Becali.