„Gigi Becali nu mai e prieten cu mine!” Valeriu Iftime, interviu în metrou: cum negocia cu patronul FCSB și ce planuri mărețe are pentru Botoșani

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime a stat de vorbă cu FANATIK în metroul din București. atunci când vine în Capitală, pentru a evita traficul infernal. Mereu tonic și zâmbitor, Valeriu Iftime a abordat o gamă largă de subiecte: dificultățile cu care se confruntă la Consiliul Județean Botoșani, metoda inedită de negociere cu Gigi Becali, conacul pe care l-a cumpărat „din greșeală”, dar și detalii mai puțin cunoscute despre copilăria și familia sa.

Cum percepe Valeriu Iftime capitala București

Sunteți președintele Consiliului Județean Botoșani, acționar majoritar la FC Botoșani, fondatorul firmei ELSACO. Mai aveți și alte funcții?

– În momentul acesta conduc doar Consiliul Județean, acolo e munca mea. Întâlnirea cu Kaizen a fost pentru Consiliul Județean, pentru că implementez cu Institutul Kaizen un sistem de management. În fotbal am timp relativ puțin, dar sunt atent și acolo. Iar în business sunt deja copiii mei, care sunt mai buni decât mine și m-au dat afară. Ăsta e norocul vieții mele.

ADVERTISEMENT

Cum vi se pare Bucureștiul? Vă deranjează agitația?

– Să știi că eu am făcut de la Suceava la București o oră cu avionul și o oră și zece minute de la Băneasa la hotel. E incredibil de aglomerat, cred că e din cauza weekendului. Mie îmi place Bucureștiul.

Vă vedeți mutat aici?

– Nu, nu mă văd mutat aici, dar îmi place să vin în București. Știți foarte bine că utilizez metroul, nu pentru a mă lăuda. E cel mai bun mijloc de transport într-un oraș aglomerat. Fac asta în mod regulat, fac asta de zece ani, nu o fac de acum. Știu unde să mă duc din Aviatorilor, dacă vin în Piața Victoriei, că e Guvernul acolo. Dacă am treabă la Unirii, pot să merg și pe jos.

ADVERTISEMENT

Vă oprește lumea în metrou să vă întrebe de fotbal?

– Da, mai sunt. Dar nu sunt atât de cunoscut încât să mă dea jos din metrou. Mă mai salută lumea, mai ales când am un meci bun sau prost cu Dinamo sau FCSB. Atunci mă iau la trântă toți: „Domnule, știți, mi-ați luat un punct!” sau „V-am bătut aseară!”. Asta e. În rest, lumea mă recunoaște, dar oamenii nu sunt disperați: „Uite-l pe Iftime!”. Nu, deloc. Metroul este eficient la noi, mai trebuie dezvoltat. Sunt zonele de sus care dau un aer de loc părăsit. Eu mai merg și cu autobuzul în București. Am abonament cu 15-20 de călătorii.

ADVERTISEMENT

Un stadion nou și ultramodern la Botoșani, visul lui Valeriu Iftime

Fotbalul vă mai supără?

– Da, fotbalul e dat dracului. Este o pastilă senzațională dacă o iei când trebuie și cum trebuie. Eu am intrat în fotbal și pentru ambiție. În fotbal, dacă îl tratezi serios și ai minte, nu pierzi mulți bani. Eu am pierdut foarte mulți bani din neatenție. Dacă ești într-un oraș din provincie unde nu ai un stadion bun, trebuie să-ți creezi zona asta de fani care vin acolo și cântă. Să fie un sistem de restaurante, de cofetării, o bibliotecă, habar nu am. Să vină părinții cu copiii la stadion, să mănânce ceva, să vadă meciul și să plece acasă. Am văzut asta în toate țările din lumea asta. Uneori par eu foarte mic pentru a face asta. Mereu zic: „La anul, la anul”, dar, ca să fac asta la anul, trebuie să fiu iar în Liga 1, iar trebuie să plătești. Era să o pățesc acum doi ani, eram mort (n.r. FC Botoșani a evitat pe final retrogradarea).

ADVERTISEMENT

Care e soluția ca Botoșaniul să aibă un stadion european?

– Aici nu e o soluție, e nevoie de foarte multă înțelepciune de la cei care conduc pe acolo, pentru că stadionul este al primăriei. La insistența mea, primăria a depus acum foarte mulți ani un SF pe la CNI. Au fost niște lupte politice, acum proiectul e pe o listă de sinteză, așteaptă acolo. Domnul Bolojan mi-a zis acum câteva luni să vin cu o finanțare. Primăria nu are de unde să pună o cofinanțare de 3-4 milioane de euro. Nici nu vor să facă asta. Primăria nu este împotrivă, dar nu trage pentru asta. Fotbalul nu aduce voturi, cum crede lumea. Fiecare primar, fiecare om politic care s-a ocupat de fotbal într-un mod abuziv a terminat cu un dosar penal, ceva cu DNA.

Pe primarul meu nu îl văd atras. Eu muncesc de un an să facă un vestiar, pentru care Consiliul Județean a dat banii. Eu am făcut proiectul de la început, totul este posibil dacă vrei. Dacă vrei să faci aici, în România, ceva, e complicat rău, mai ales dacă nu ai masa așezată și nu vrea cineva. Dacă aveam un primar de culoarea mea politică și eram în 2024, când ăștia aruncau cu bani și în câini, nu când a venit domnul Bolojan în 2025 și a început să măsoare fiecare leu, era altceva.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, relație specială cu Gigi Becali: „Din 30 de minute vorbite la telefon, râdem 12!”

În politică sunt rivalități ca în fotbal?

– Aoleu (n.r. râde)! În politică este prostie, este o competiție pe voturi, unde se folosesc minciuni și răutăți. Dacă ești foarte bun, poți avea mari temeri în politică. Sunt unii care trăiesc doar din politică. Eu am venit din treaba mea, din businessurile mele, am bani, mi-a ajutat Dumnezeu. Și dai de niște oameni care s-au înscăunat acolo. S-au târât ani de zile și au funcții, sunt deputați, senatori. Devii dușman de moarte pentru ei. Din păcate, în politică nu există nicio lege a competenței. Majoritatea fac școala după ce ajung în funcții, se duc la facultăți private care nu mai sunt, la tot felul de cursuri. Dacă vezi ce CV-uri au…

Dumneavoastră aveți dușmani în politică?

– Eu niciodată nu am crezut că am dușmani. Dar, de când sunt în politică, simt că am doi-trei dușmani din politica pesedistă. Sunt ca niște câini în lanț care abia așteaptă să te muște (n.r. râde).

Dar în fotbal aveți dușmani?

– Nu, rivali ar fi. Doar că nu mai există rivalii mei. Suceava nu e în Liga 1, Poli Iași a dispărut din Liga 1 (n.r. râde). Iar cu granzii încă nu am o rivalitate, că mă ignoră.

Domnul Becali ce vă este?

– Domnul Becali este un tovarăș de convorbire. Când are mici interese, are o știință teribilă de a te descoase, de a intra în sufletul tău. Nu am mai vorbit de mult. Dacă nu am jucători de vândut, nu mai e prieten cu mine (n.r. râde). Există un respect față de dumnealui. Nu sunt de acord cu politica lui din fotbal, dar are zona asta umană și de bunătate pe care nu o au mulți.

În relația cu dumnealui, cred că, dintr-o convorbire de jumătate de oră, 12 minute râdem. Dar e bine să intrăm în zona asta frumoasă, nu să ne contrăm. Cu domnul Becali, dacă te contrezi, ai pierdut. Închide imediat! E încăpățânat și e și dur. Eu, când negociam cu dumnealui, îl lăsam pe el să aleagă: „Cât vreți dumneavoastră”. Nu, niciodată nu am cerut mai mult.

Domnul Șucu are un model de business similar cu al dumneavoastră.

– Ne știm din două-trei întâlniri, nu ne-am întâlnit în zona privată. Industria dumnealui nu e tangentă cu ceea ce fac eu: electronică și antreprenoriat pentru marile construcții energetice. Dar are o vedere foarte bine structurată domnul Șucu, știe ce spune. Cred că și lupta asta a lui sindicală cu Concordia i-a dat o anumită alură.

Îl sună des pe antrenorul Marius Croitoru: „Îmi spune foarte multe scuze”

În fotbal ce speranțe aveți pentru sezonul ăsta?

– Să știți că eu cred în play-off. Echipa asta de la Botoșani are foarte multă creativitate, iar , la fel. E adevărat că îmi spune foarte multe scuze: „Nea Valeriu, nu am avut aia, nu joacă Ongenda, nu joacă ălalalt”. Cu el vorbesc des, îl întreb eu ce face, cum e. Mă interesează foarte mult atmosfera de acolo. El, la un moment dat, când a plecat de la mine, levita, era un fel de guru. Se uita la mine ca la un pigmeu. Mi-a zis mereu: „Domnule Iftime, sunteți singurul om pe care îl respect”. Încerc să-l aduc în zona asta, să vedem cum vorbește, cum se adresează presei. El era foarte dur cu presa, el în Botoșani nu are niciun prieten în presă. Presa îl deșurubează total în București! Acest comportament se întoarce.

Dumneavoastră aveți aura asta părintească și cu jucătorii.

– Da, exact (n.r. râde). Păi Miron nu e la facultate acum? E cu Mailat, sunt studenți în anul al II-lea la Suceava. M-am rugat de ei. Am avut o relație foarte faină cu soția unuia dintre ei, care mi-a mulțumit: „A terminat liceul, acum să ia bacul, pe urmă la facultate. Cred că vă înjură în fiecare zi!” (n.r. râde).

„Soția mă trimitea în Turcia să fac bani, eu învățam pentru doctorat!”

Chiar, dumneavoastră cum ați fost ca elev?

– Eu am fost un elev foarte bun la școală, mai ales la matematică și la fizică. Eu am luat premiul I din clasa I până într-a VIII-a, iar la liceu am luat de la mențiune la premiul I. Am învățat foarte bine și îmi plăcea fotbalul.

Vă plăcea să-l vizionați sau să-l jucați?

– Să-l joc! Tata nu mă lăsa să joc fotbal: „Băi, la matematică, fă-te inginer!”. Eu am fost copil de la țară, dintr-un sat de acolo, de la mine, m-am dus la facultate la Iași. Nu am fost un copil cu probleme.

De mic ați fost așa ordonat în gândire?

– Am auzit acum, la institutul acesta japonez, că trebuie să te perfecționezi continuu. Am zis: „Domnule, ăsta a fost stilul meu de viață”. Mereu am vrut să fie azi mai bine decât ieri, să fac mai bine mâine decât azi. După Revoluție, mulți dintre prietenii mei mergeau în Polonia, vindeau cămăși. Am zis că este o prostie asta, cum să vinzi cămăși? Eu învățam pentru doctorat, soția mai să mă dea afară din casă: „Du-te în Turcia, în Polonia, numai să faci rost de bani!”. Eu: „Nu, nu e ăsta viitorul. Viitorul este să învățăm, să cercetăm, să facem fabrici”. Uite că aici suntem acum, am distrus tot și nu putem produce, nu suntem competitivi. Eu mi-am dat doctoratul în informatică de proces. Am făcut Electronica la bază. Înseamnă să măsori toți parametrii pe un sistem de transport, de energie electrică și termică, să ai o imagine, să aduni acolo, să reacționezi la distanță.

Talentul la matematică a fost nativ?

– Eu am muncit foarte mult pentru a fi bun la matematică. Nu poți fi bun la matematică fără exercițiu. Trebuie să muncești foarte mult pentru a deprinde elementele primare, apoi am început să văd totul la geometrie și la algebră. Mi-a plăcut, normal. Era o imensă plăcere să descoperi ceva.

La Consiliul Județean am un program special. Trebuie să ne uităm la aceste genii pe care le-a avut poporul român și să muncim pentru ele. Sigur, lumea știe de Botoșani din fotbal, dar nu știe că acolo s-a născut George Enescu. De Iorga nu mai spun, jumătate din populație crede că s-a născut la Vălenii de Munte. Dar lucrurile astea trebuie promovate.

Valeriu Iftime are planuri mari pentru județul Botoșani

Planuri pentru infrastructura Botoșaniului există pe listă, dacă tot am mers cu metroul?

– Da, există. Următorul plan de finanțare al Uniunii Europene pentru România va fi un plan de țară. Va fi compus din planurile regiunilor. Iar eu spun așa: fiecare oraș reședință de județ trebuie să aibă obligatoriu o legătură cu A7 sau A8, pentru a putea descărca acolo. E un drum expres care leagă Botoșaniul de aeroportul Salcea și mă gândesc la un drum expres către Pașcani. Foarte important este ca fiecare reședință de județ din Moldova să fie legată de Iași, unde este centrul cultural, universitar, științific, economic. Iar pentru asta eu propun o cale ferată începută de comuniști, care nu a fost dată nici acum în funcțiune. E acolo, abandonată pe un câmp.

Următoarea criză mondială va fi criza apei. Este prima dată când e o criză mare pe Dunăre. Să dea Dumnezeu să nu fie așa. Noi avem mare noroc, avem două râuri: Siretul și Prutul. Pe Siret este un baraj de acumulare. Orice baraj de peste 50 de ani suferă o colmatare. Comuniștii au spus să se mai facă unul în amonte, la Vârfu Câmpului. L-au făcut în proporție de 80% și l-au abandonat. Când ziceam să facem un baraj la Vârfu Câmpului, au zis: „Aaa, păi asta e de la comuniști!”. Eu stau prin zona aia: „Vrea Iftime să facă un iaz la el acasă”. Dacă nu o să găsim apă pe teritoriul României pentru a o folosi la irigații, va fi o mare problemă. Acesta este unul dintre planurile mele care vor funcționa. Eu fac tot ce am spus. E nevoie de timp și energie.

S-a cunoscut cu soția în 1979, la Olimpiada Națională de Fizică

Energie văd că aveți.

– Da, am, datorită soției mele. Eu m-am cunoscut cu soția mea în clasa a XII-a de liceu, acum peste 40 de ani. Acum zic și eu, ca o nepoată de-ale mele: „Vai, Lulu, iar o pupi pe buze de fiecare dată!”. Soția mea, Valentinca, a făcut Energetică, pe urmă Dreptul, pe urmă bucătărie franceză. Noi ne-am cunoscut la Olimpiada Națională de Fizică de la Odorheiu Secuiesc, în 1979. Am obținut un rezultat mai bun, eram profesorul ei (n.r. râde). Așa am agățat-o, a zis: „Ăsta e deștept!”.

Nu mănânc aproape deloc zahăr. Bine, mai iau câte o prăjitură câteodată, când mă duc la restaurant, dar acasă nu. Acasă am miere de albine. Eu îmi iau și la serviciu mâncare gătită de soție. Mă mai duc la restaurant din când în când, dar nu mă lasă soția. Eu mă duc la serviciu și îmi pune două chestii în niște termosuri care țin mâncarea caldă. Dar să știți că energia vine și din idei.

Cafea nu beau, doar așa, din când în când. Nu sunt băutor de cafea. La fel, nu am fumat niciodată. Am o fermă foarte faină, unde am caii, am și o fermă de animale: pichere, gâște, rațe. Am o ciorbă de pichere care este senzațională! După aia, o pastramă de rață, din piept de rață și picior de rață, din curtea noastră.

Conacul cumpărat de familia Iftime: „E cel mai frumos loc din lume!”

Unde mergeți în vacanță?

– Cel mai frumos loc din lume e la mine acasă. Întâmplarea a făcut să cumpăr un conac dărâmat, acum vreo 15 ani, la Vârfu Câmpului. L-am reabilitat, m-a costat destul de mult. Am luat conacul pentru toată familia, au și băieții mei loc acolo, și nurorile, și nepoatele. Conacul se dărâma, iar eu l-am salvat. Boierul era plecat în Canada. I-am zis că îl repar eu, îl costă banii ăștia și îmi dă banii când îl vinde. Era crăpat acoperișul. După aia, el a întrebat: „Domnule, cine e Iftime ăsta?”. Eu sunt prieten cu preotul satului, merg la biserică în fiecare duminică. Când a auzit: „Ăsta e om serios, e patron!”. După ce l-am luat, m-am și blocat: „Băi, ce fac eu cu el acum?”. Să stau acolo cu niște hectare de pământ și două-trei clădiri foarte frumoase. După aia am vorbit cu băieții mei, am zis că-l reparăm și stăm acolo.

În fotbal există un model Craiova, care trebuie clonat. Am zis de anul trecut că e cel mai organizat club. O să aduc și portughezi, niște oameni din Portugalia care să construiască un proiect de viitor. Eu și asociații mei avem suficient de mulți bani pentru a da drumul unui proiect de viitor. Cred că fotbalul poate trăi și în România cu nu foarte mulți bani cheltuiți. Eu sunt dispus să dau în fiecare an două milioane de euro. Anul trecut am dat cinci milioane de euro, din buzunarele noastre, eu și asociații mei. Acum, de exemplu, de când sunt în politică, se ocupă colegul meu, Petrică Parfenov, de club. Tot îmi zice: „Haide, ce facem? Ce luăm?”. O să găsească soluții. Fotbalul nu are moarte, pentru că este cel mai mare spectacol mondial. Credeți și uitați-vă la fotbal. Eu nu am văzut om normal la cap căruia să nu-i placă fotbalul sau sportul.

Valeriu Iftime, interviu în metroul din București despre sport, politică și familie