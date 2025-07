Ștefan Târnovanu, pedepsit de Gigi Becali după FCSB – Farul 1-2: „Sunt supărat! E meciul lui pierdut”

a scos o nouă „victimă” în calea lui Gigi Becali. Patronul „roș-albaștrilor” l-a taxat pe portarul Ștefan Târnovanu,

Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Farul 1-2. Latifundiarul din Pipera l-a pus la punct pe Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu și-a ieșit din minți în a doua repriză a meciului FCSB – Farul 1-2. Totul a plecat de la duelul dintre Mihai Popescu și Răzvan Tănasă în preajma careului, în minutul 69. Arbitrul George Găman a acordat lovitură liberă pentru oaspeți și i-a arătat cartonașul galben fundașului de la FCSB.

Portarul campioanei României a mers direct la „central” și a protestat în urma deciziei sale. Găman nu a ezitat să îi acorde cartonașul galben și ulterior direct cartonașul roșu, după ce Târnovanu nu și-a îndreptat atitudinea. Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă de acum cu jucătorul dintre buturi.

„Pe portar sunt supărat. Acolo s-a terminat meciul când a luat roșu. Galben, apoi roșu direct. Așa e când ajungi vedetă. Tot timpul s-a spus că dacă se mai comentează la arbitru vor fi amenzi…

Au fost avertizați. Păi, da normal că-l pedepsesc pe Târnovanu. E meciul lui pierdut!”, a spus Gigi Becali despre portarul titular de la FCSB pentru

Explicațiile lui Târnovanu după eliminarea din FCSB – Farul 1-2

Ștefan Târnovanu s-a prezentat la flash-interviul de după meci. Portarul și-a expus punctul de vedere în conflictul avut cu arbitrul Găman și a explicat de ce i-a arătat cartonașul roșu.

„Nu trebuie să fiu acolo. E vina mea și îmi asum. După ce am ieșit, am luat galben. I-am zis un cuvânt urât. El a zis că l-am înjurat, că i-am zis nu știu ce. Eu mai mult decât «Ce aia vezi?» nu am zis, se poate verifica la VAR.

Tușierului i-am zis că îl vede «Doamne-Doamne». Eu niciodată nu am mai avut această reacție, dar de la începutul meciului ne-a ciugulit”, a declarat Ștefan Târnovanu pentru