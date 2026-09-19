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FCSB a fost învinsă categoric de campioana României, iar Gigi Becali este gata să-l schimbe pe Marius Baciu. Favorit pare să fie Ianis Zicu, deși patronul roș-albaștrilor nu i-a pronunțat numele. Omul de afaceri a explicat că nu mai ține cont de părerile galeriei, care în urmă cu câteva zile s-a opus categoric acestei schimbări.

Gigi Becali, decizie radicală după U Craiova – FCSB 5-0. Ianis Zicu, favorit să-i ia locul lui Baciu

Chiar dacă Peluza Nord nu este de acord cu numirea lui Ianis Zicu pe banca echipei, Gigi Becali nu mai are răbdare și a explicat că nu mai poate ține cont de părerea suporterilor, întrucât echipa arată mult prea rău. Astfel, după ce Marius Baciu va părăsi echipa, cel mai probabil fostul antrenor de la Farul Constanța va veni pe banca lui FCSB. Această variantă devine posibilă și după ce Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali, încă nu i-a răspuns la telefon după plecarea de la Gaziantep:

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„O să am o discuție cu el mâine (n.r. – cu Baciu), la 5-0 s-ar putea să își dea demisia. Nu are ce să facă, nu ai cum, săracul. Eu am zis că nu avem valoare. Nu avem, nu avem, dar chiar așa, să nu ai niciun fel, că sună, că face Becali. Face Becali antrenamentele, să nu legi două pase, să nu ai o posesie de 5 pase?

O să vorbesc cu cei din galerie, nu mai țin cont că trebuie să aibă pedigree, pierd banii! Dacă vor să vină să vină, dacă nu, nu. I-am respectat, îi respect în continuare, dar nu am ce face. E vorba de averea mea, de banii mei. Nu mai țin cont că i-a supărat acum 25 de ani. Am lăsat, dar nu se poate. Rădoi nu-mi răspunde la telefon, nu cred că ține telefonul cu el. Nu are rost să vorbim, nu știu. Ar fi o soluție, să zicem, nu? Să vedem, acționez în iarnă, iau legătura cu 2-3 oameni de fotbal, care văd că aduc jucători de colo de colo cu bani mai puțini decât mine. Oricine poate fi antrenor la ora asta la FCSB. E vorba de averea mea, e vorba de banii mei, nu mai țin cont de nimic”, a declarat Gigi Becali la

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După ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că pentru a-l înlocui pe Marius Baciu, patronul a dezvăluit acest lucru la finalul derby-ului cu Dinamo, pierdut cu 1-2. „(n.r. – E adevărat că l-ați contactat pe Ianis Zicu?) Da, da. (n.r. – Și galeria ce a zis?) Scandal mare! Nu pot să le fac așa ceva. Au făcut prea multe pentru echipa asta. Ei au fost lângă echipă în play-out. Eu n-aș fi stat”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport. Ulterior, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a rămas impresionat de discuția pe care a avut-o cu Ianis Zicu.

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Deși Gheorghe Mustață recunoaște că este prieten foarte bun cu Ianis Zicu, Trecutul său de la echipele rivale și anumite gesturi din urmă cu mai mulți ani i-ar putea atrage reacții dure din partea suporterilor, iar liderul Peluzei Nord nu își dorește să se ajungă în acest punct. „Noi am spus nu, cu toate că Zicu este prieten cu mine și nu vreau să ajungem din prieteni dușmani, pentru că era normal ca suporterii să reacționeze la momentul respectiv. Și atunci nu puteam să accept ca un prieten de-al meu să fie înjurat de către suporteri. Și s-a luat hotărârea clară să aducă un antrenor cu status stelist. Sunt atâția…”, a explicat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.