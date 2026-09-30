Gigi Becali nu renunță: mai vrea trei jucători la FCSB! „Cu sau fără Stanciu”

ADVERTISEMENT

Revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB a creat mult entuziasm în cadrul echipei. Patronul Gigi Becali a spus că va mai aduce alți trei jucători noi la echipă în perioada de transferuri din iarnă. Ce poziții sunt vizate.

Gigi Becali aduce jucători noi la FCSB

FCSB are în acest moment un lot schimbat aproape în totalitate față de sezonul precedent. Ultimele trei adiții, Drăguș, Korenica și Muhar, au ridicat calitatea și valoarea echipei, însă conducerea nu vrea să se oprească aici. După ce a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre cu cei de la Universitatea Craiova, Gigi Becali a spus ce posturi vrea să întărească, de fapt, la FCSB.

ADVERTISEMENT

Latifundiarul din Pipera a declarat că își dorește un „șesar”, pentru echilibru la mijlocul terenului, un „9” care să fie atacant de careu și un „10” pentru creativitate în faza de atac. „Rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd când începe că va câștiga 10 meciuri la rând. Bine, mă… Că e Stanciu, că nu e Stanciu, 6, 9 și 10 vor veni la mine la echipă”, a spus Gigi Becali, pentru

Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat de înțelegerea dintre U Cluj și Nicușor Stanciu

FANATIK a aflat că mijlocaşul naţionalei României . Gigi Becali a comentat această veste la FANATIK SUPERLIGA subliniind cât de mult îl apreciază, mai ales după suma mare de bani câștigată cu el ca fotbalist la echipa sa, în trecut.

ADVERTISEMENT

„Dacă a bătut palma cu U Cluj, să fie sănătos. Mie îmi place de Stanciu. E un băiat cuminte, îmi plac declaraţiile lui, am luat bani mulţi cu el. Am câştigat bani din calificări, am luat 10.000.000 de euro cu el. Eu nu cred că a semnat cu U Cluj. A spus că mă sună. I-o fi dat ăia un apartament, ceva. Să fie sănătos, şi el şi Clujul!”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Latifundiarul din Pipera a comentat în cadrul aceleiași intervenții și prestația mijlocașului în România – Bosnia 2-4: „Nu mi-a plăcut de Stanciu aseară. E genul de fotbalist care să aibă cu cine să joace în jurul lui. Nu avea cu cine să joace”.

ADVERTISEMENT