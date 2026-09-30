Sport

Gigi Becali nu renunță: mai vrea trei jucători la FCSB! „Cu sau fără Stanciu”

FCSB a început modest și actualul sezon, dar Gigi Becali are în plan să întărească echipa și în mercato de iarnă. Anunțul patronului despre transferurile puse la cale.
Mihai Dragomir
30.09.2026 | 09:23
Gigi Becali nu renunta mai vrea trei jucatori la FCSB Cu sau fara Stanciu
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Gigi Becali nu se oprește. Ce transferuri mai face la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB a creat mult entuziasm în cadrul echipei. Patronul Gigi Becali a spus că va mai aduce alți trei jucători noi la echipă în perioada de transferuri din iarnă. Ce poziții sunt vizate.

Gigi Becali aduce jucători noi la FCSB

FCSB are în acest moment un lot schimbat aproape în totalitate față de sezonul precedent. Ultimele trei adiții, Drăguș, Korenica și Muhar, au ridicat calitatea și valoarea echipei, însă conducerea nu vrea să se oprească aici. După ce a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre schimbul Steven Nsimba – Aymen Boutoutaou cu cei de la Universitatea Craiova, Gigi Becali a spus ce posturi vrea să întărească, de fapt, la FCSB.

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Latifundiarul din Pipera a declarat că își dorește un „șesar”, pentru echilibru la mijlocul terenului, un „9” care să fie atacant de careu și un „10” pentru creativitate în faza de atac. „Rămâne la părerea că avem jucători valoroși și că o să văd când începe că va câștiga 10 meciuri la rând. Bine, mă…  Că e Stanciu, că nu e Stanciu, 6, 9 și 10 vor veni la mine la echipă”, a spus Gigi Becali, pentru Sport.ro.

Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat de înțelegerea dintre U Cluj și Nicușor Stanciu

FANATIK a aflat că mijlocaşul naţionalei României s-a înţeles cu U Cluj. Gigi Becali a comentat această veste la FANATIK SUPERLIGA subliniind cât de mult îl apreciază, mai ales după suma mare de bani câștigată cu el ca fotbalist la echipa sa, în trecut.

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„Dacă a bătut palma cu U Cluj, să fie sănătos. Mie îmi place de Stanciu. E un băiat cuminte, îmi plac declaraţiile lui, am luat bani mulţi cu el. Am câştigat bani din calificări, am luat 10.000.000 de euro cu el. Eu nu cred că a semnat cu U Cluj. A spus că mă sună. I-o fi dat ăia un apartament, ceva. Să fie sănătos, şi el şi Clujul!”, a spus Gigi Becali.

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Latifundiarul din Pipera a comentat în cadrul aceleiași intervenții și prestația mijlocașului în România – Bosnia 2-4: „Nu mi-a plăcut de Stanciu aseară. E genul de fotbalist care să aibă cu cine să joace în jurul lui. Nu avea cu cine să joace”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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