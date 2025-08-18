Gigi Becali nu s-a mai abținut când a auzit că Nețoiu candidează la Primăria Capitalei. „Îl fac ăștia praf!”, apoi a râs zeci de secunde!

. Gigi Becali a comentat decizia omului de afaceri.

Gigi Becali, reacție incredibilă după ce Gigi Nețoiu a afirmat că va candida la Primăria Capitalei

Patronul celor de la FCSB l-a avertizat pe Gigi Nețoiu, afirmând că acesta va fi „făcut praf” de televiziuni după ce a dezvăluit că va candida la Primăria Capitalei. „Nu mă bag eu. O să-l facă ăștia praf. Televiziunile. (n.r. Nu-l vedeți cu șanse?) Nu mă bag, de ce să vorbesc, nu știu eu, nu mă pricep”, a declarat Gigi Becali la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„Din ce partid se duce?”, a fost întrebarea latifundiarului, iar după ce Horia Ivanovici a confirmat că Gigi Nețoiu va candida din postura de independent, patronul celor de la FCSB a izbucnit în râs. „Nu mă bag, e prietenul meu.

Nu pot să-i spun că are șanse, dar nu vreau să zic nimic împotriva lui. M-am mirat când am auzit că va candida. Poate nu are ce face, cheltuie niște bani, vreo 2-3 milioane, o să-l facă praf televiziunile, țăndări”, a continuat Gigi Becali.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în toamna acestui an. Nicușor Dan a fost nevoit să renunțe la acest post în luna mai, după ce a devenit președintele României, Stelian Bujduveanu fiind cel care asigură în acest moment interimatul.

De ce a renunțat Gigi Becali la candidatura pentru alegerile prezidențiale

În acest an, , însă omul de afaceri s-a răzgândit mai apoi. Patronul FCSB-ului a dezvăluit motivul din cauza căruia a renunțat. „Când am vrut să candidez eu la președinție mi-am sunat avocatul, pe Șurghie.

Mi-a zis ‘Gigi, dacă mai ai putere, la vârsta ta, să suporți toate mizeriile de la presă… Dar tu știu că ai putere și o suporți, nu e niciun fel de problemă. Dar, familia ta…’. Când mi-a zis asta, am spus ‘Ai dreptate’ și mi-am văzut de treabă”, a dezvăluit patronul celor de la FCSB la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

