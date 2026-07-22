Sport

Gigi Becali nu s-a uitat la bani! Noul transfer al FCSB, direct în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din SuperLiga. Exclusiv

FANATIK a aflat salariul pe care Dylan Batubinsika îl va lua la FCSB. Suma uriașă pe care fundașul congolez o va încasa la echipa din București. Toate cifrele.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
22.07.2026 | 10:12
Gigi Becali nu sa uitat la bani Noul transfer al FCSB direct in topul celor mai bine platiti fotbalisti din SuperLiga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Câți bani va lua, de fapt, Dylan Batubinsika la FCSB. Salariul este unul uriaș
ADVERTISEMENT

FCSB se întărește în apărare cu un jucător care a fost prezent la Campionatul Mondial. Conducerea clubului din Capitală a ajuns la un acord cu stoperul congolez Dylan Batubinsika (30 de ani). FANATIK a aflat salariul pe care africanul îl va avea în România.

Dylan Batubinsika s-a înțeles cu FCSB. Lovitură dată de Gigi Becali

Dylan Batubinsika vine în România cu un CV impresionant. A crescut în academia gigantului PSG și a evoluat la echipe importante din vestul Europei, precum Saint-Étienne, Royal Antwerp sau Famalicão. Ultima oară a evoluat în tricoul grecilor de la AE Larissa.

ADVERTISEMENT

Fundașul congolez vine la FCSB pentru a acoperi golul lăsat de accidentarea lui Mihai Popescu. Conducerea clubului s-a mișcat rapid, întrucât perioada următoare este una extrem de aglomerată, cu meciuri din trei în trei zile în Superliga României și Conference League.

Câți bani va lua, de fapt, Dylan Batubinsika la FCSB. Salariul este unul uriaș

FANATIK a aflat salariul cu care FCSB l-a convins pe Dylan Batubinsika. Fundașul din Congo va deveni unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din Superliga României. Apărătorul african va încasa în fiecare lună de la Gigi Becali nu mai puțin de 25.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste...
Digi24.ro
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene

Conducerea celor de la FCSB a profitat de faptul că a putut semna cu Dylan Batubinsika din postura de jucător liber de contract, după ce congolezul s-a despărțit de echipa din Grecia. Gigi Becali a dat de înțeles că cel care s-a ocupat de mutare a fost MM Stoica.

ADVERTISEMENT
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă...
Digisport.ro
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"

„MM știe tot. Eu i-am spus așa: fundaș central și atacant trebuie, fă ce vrei. Eu nu mă mai pricep, mă depășește pe mine acum. Tehnologia… Fotbalul e deja prea avansat și nu știu eu, nu mă pricep. El, MM, trebuie să facă. Mi-a zis azi (n.r. marți) că «Am rezolvat, am terminat și am rezolvat cu fundașul central». Mi-a zis, dar i-am zis că nu mă interesează, doar să aducă fundaș central”, a precizat Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
A fost făcută profeția anului în România. ”Universitatea Craiova ajunge în grupele Champions...
Fanatik
A fost făcută profeția anului în România. ”Universitatea Craiova ajunge în grupele Champions League”
Oltenii și-au făcut selfie-uri cu stadionul pe care vor să-și ia deja biletul...
Fanatik
Oltenii și-au făcut selfie-uri cu stadionul pe care vor să-și ia deja biletul pentru turul 3 din Champions League. Foto
Cum arată lista posibililor adversari pentru FCSB, CFR Cluj și U Cluj în...
Fanatik
Cum arată lista posibililor adversari pentru FCSB, CFR Cluj și U Cluj în faza play-off din Conference League. 5 super echipe sunt deja sigur acolo!
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
400.000 de euro salariu pentru transferul verii la FCSB. Jucătorul a ajuns deja...
iamsport.ro
400.000 de euro salariu pentru transferul verii la FCSB. Jucătorul a ajuns deja în România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!