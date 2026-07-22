Gigi Becali nu s-a uitat la bani! Noul transfer al FCSB, direct în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din SuperLiga. Exclusiv

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FCSB se întărește în apărare cu un jucător care a fost prezent la Campionatul Mondial. Conducerea clubului din Capitală a ajuns la un acord cu stoperul congolez Dylan Batubinsika (30 de ani). FANATIK a aflat salariul pe care africanul îl va avea în România.

Dylan Batubinsika s-a înțeles cu FCSB. Lovitură dată de Gigi Becali

. A crescut în academia gigantului PSG și a evoluat la echipe importante din vestul Europei, precum Saint-Étienne, Royal Antwerp sau Famalicão. Ultima oară a evoluat în tricoul grecilor de la AE Larissa.

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Fundașul congolez vine la FCSB pentru a acoperi golul lăsat de accidentarea lui Mihai Popescu. Conducerea clubului s-a mișcat rapid, întrucât perioada următoare este una extrem de aglomerată, cu meciuri din trei în trei zile în Superliga României și Conference League.

Câți bani va lua, de fapt, Dylan Batubinsika la FCSB. Salariul este unul uriaș

FANATIK a aflat salariul cu care FCSB l-a convins pe Dylan Batubinsika. Fundașul din Congo va deveni unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din Superliga României. Apărătorul african va încasa în fiecare lună de la Gigi Becali nu mai puțin de 25.000 de euro.

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, după ce congolezul s-a despărțit de echipa din Grecia. Gigi Becali a dat de înțeles că cel care s-a ocupat de mutare a fost MM Stoica.

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„MM știe tot. Eu i-am spus așa: fundaș central și atacant trebuie, fă ce vrei. Eu nu mă mai pricep, mă depășește pe mine acum. Tehnologia… Fotbalul e deja prea avansat și nu știu eu, nu mă pricep. El, MM, trebuie să facă. Mi-a zis azi (n.r. marți) că «Am rezolvat, am terminat și am rezolvat cu fundașul central». Mi-a zis, dar i-am zis că nu mă interesează, doar să aducă fundaș central”, a precizat Gigi Becali la