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Gigi Becali nu se oprește! După Gnahore, patronul FCSB a mai anunțat o lovitură: „Pe bani mulți”

Gigi Becali continuă loviturile pe piața transferurilor! După ce s-a înțeles cu Eddy Gnahore, ultima dată la Dinamo, patronul de la FCSB a mai anunțat o mutare de senzație!
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.07.2026 | 23:53
Gigi Becali nu se opreste Dupa Gnahore patronul FCSB a mai anuntat o lovitura Pe bani multi
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Un nou transfer la FCSB anunțat de Gigi Becali. Foto: Sport Pictures
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După ce a anunțat venirea lui Eddy Gnahore (32 de ani), ultima dată la Dinamo, la FCSB, Gigi Becali (68 de ani) a informat că urmează ca în scurt timp la echipa lui să mai ajungă un fotbalist de top. Este vorba despre un atacant, despre care însă omul de afaceri nu a dorit să ofere pentru moment mai multe detalii.

După Eddy Gnahore, Gigi Becali a mai anunțat un transfer de top la FCSB

În schimb, a transmis că este vorba despre un jucător pentru care se fac eforturi financiare mai mult decât semnificative. „Urmează un atacant care va veni săptămâna asta. Unul bun-bun, număr 10. Pe bani mulți. Și am cam negociat. Eu voiam clauză de 10 milioane și ei voiau doar 5.

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Am încredere în atacantul ăsta. Dar cică am mai făcut două transferuri, că fundașul ăla stânga (n.r. Ricardo Pădurariu) e foarte bun. De fapt trei, că cică Tavi Popescu nu a fost niciodată mai bun”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

Ce a spus Gigi Becali despre venirea lui Eddy Gnahore la FCSB

Patronul clubului roș-albastru a explicat că recent a decis să „reactiveze” această pistă, așa cum de altfel FANATIK a informat în exclusivitate încă de duminică seară, iar Mihai Stoica a fost cel care s-a ocupat de această chestiune: „Eu habar nu am, au fost zvonuri. Sunt plecat, a zis MM când mă întorc să văd două-trei transferuri. Nu am mai vorbit deloc cu el, nu știu nimic, vreau să stau liniștit. Nu știu, singura întrebare e de ce nu l-a ținut Dinamo, știi? Atunci există un motiv, nu? Bine, mă, o să îl luăm pe Gnahore și gata, ce mai vrei? Ce atâta?

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Gnahore, i-am spus lui MM acum vreo două săptămâni să mai încerce o dată, poate nu a semnat. MM a sunat acum trei zile și a rezolvat totul. Trebuia să vină, dar a avut săracul ghinion, a murit tatăl lui. Și a amânat venirea. Dar nu mai e niciun pericol să fie deturnat. Este o lovitură, mi-a plăcut mereu, la noi are cu cine să joace fotbal. Îl știu, sută la sută joacă. De altul nu știm, pe ăsta deja îl știm”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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