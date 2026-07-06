Gigi Becali nu se oprește! După Gnahore, patronul FCSB a mai anunțat o lovitură: „Pe bani mulți”

După ce a anunțat venirea lui Eddy Gnahore (32 de ani), ultima dată la Dinamo, la FCSB, Gigi Becali (68 de ani) a informat că urmează ca în scurt timp la echipa lui să mai ajungă un fotbalist de top. Este vorba despre un atacant, despre care însă omul de afaceri nu a dorit să ofere pentru moment mai multe detalii.
În schimb, a transmis că este vorba despre un jucător pentru care se fac eforturi financiare mai mult decât semnificative. „Urmează un atacant care va veni săptămâna asta. Unul bun-bun, număr 10. Pe bani mulți. Și am cam negociat. Eu voiam clauză de 10 milioane și ei voiau doar 5.
Am încredere în atacantul ăsta. Dar cică am mai făcut două transferuri, că fundașul ăla stânga (n.r. Ricardo Pădurariu) e foarte bun. De fapt trei, că cică Tavi Popescu nu a fost niciodată mai bun”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport.
Patronul clubului roș-albastru a explicat că recent a decis să „reactiveze” această pistă, așa cum de altfel FANATIK a informat în exclusivitate încă de duminică seară, iar Mihai Stoica a fost cel care s-a ocupat de această chestiune: „Eu habar nu am, au fost zvonuri. Sunt plecat, a zis MM când mă întorc să văd două-trei transferuri. Nu am mai vorbit deloc cu el, nu știu nimic, vreau să stau liniștit. Nu știu, singura întrebare e de ce nu l-a ținut Dinamo, știi? Atunci există un motiv, nu? Bine, mă, o să îl luăm pe Gnahore și gata, ce mai vrei? Ce atâta?
Gnahore, i-am spus lui MM acum vreo două săptămâni să mai încerce o dată, poate nu a semnat. MM a sunat acum trei zile și a rezolvat totul. Trebuia să vină, dar a avut săracul ghinion, a murit tatăl lui. Și a amânat venirea. Dar nu mai e niciun pericol să fie deturnat. Este o lovitură, mi-a plăcut mereu, la noi are cu cine să joace fotbal. Îl știu, sută la sută joacă. De altul nu știm, pe ăsta deja îl știm”.