Gigi Becali nu se teme că FCSB mai poate pierde titlul din cauza Universității Craiova: „Am pact cu Rotaru”

Gigi Becali (63 de ani) nu are nicio emoție înaintea finalului de sezon din Casa Pariurilor Liga 1. Finanțatorul roș-albaștrilor se bazează pe corectitudinea Universității Craiova, care, în următoarele două etape, va juca atât cu FCSB, cât și cu CFR Cluj.

Gigi Becali, pact cu Mihai Rotaru în lupta la titlu: „CFR Cluj e cea mai slabă echipă din România”

e programat duminică, 8 mai, de la ora 19:30. Becali e convins că echipa sa nu va avea nicio problemă să se impună pe „Ion Oblemenco” și că cea care va fi încurcată de „Știința” va fi CFR Cluj.

„Am convenție cu Mihai Rotaru să nu mai facem ce am făcut. O dată a făcut el și o dată am făcut eu. Și nu o să mai facem asta. Plus că acolo e Reghecampf, care e un om corect și care nu va face niciodată așa ceva (n.r. – să menajeze echipa).

Dacă joacă pe bune, pe CFR Cluj îi bate și FC Argeș. La ora asta e cea mai slabă echipă din România. Craiova și cu rezervele o bate”, a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Finanțatorul roș-albaștrilor a făcut referire la evenimentele petrecute în 2017, când FCSB era în luptă la titlu cu Farul (ex-Viitorul), respectiv 2020, când U Craiova era rivala la titlu a lui CFR Cluj.

La vremea respectivă, „Știința” a lăsat-o „mai moale” cu constănțenii, iar roș-albaștrii cu ardelenii, pierzând astfel meciurile.

Răspuns dur pentru Cârțu: „Să jucăm cu o echipă care își dă sângele pe gură”

Gigi Becali nu a fost la fel de blând și când a venit vorba despre Sorin Cârțu. Latifundiarul din Pipera i-a răspuns vehement președintelui oltenilor, care, într-un , a declarat că „FCSB și CFR au adversare cărora le curge sânge din nas!”.

„E bine așa că nu-și cunosc capacitatea și când mergem la Craiova să-și arate capacitatea. Să jucăm cu o echipă care-și dă sângele pe gură. Să-i vedem pe ei. Nouă nimeni nu poate să ne mai facă față.

Singura mutare asta e. Să vedem dacă își revine Cordea. Să avem atacant. Că am preluat de la Hagi. Ce a zis Hagi? ‘Au atacant în curte’. Dacă joacă Florinel Coman atacant și Cordea în dreapta s-a terminat”, a adăugat Becali.