Gigi Becali o amenință din nou pe CSA Steaua: ”Îi trimitem înapoi la amatori”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a lansat o serie de noi amenințări pentru CSA Steaua și a anunțat că formația Armatei se va întoarce în Liga 4, la amatori, după ce va pierde procesele.

Omul de afaceri a luat foc după ce au fost făcute publice salariile de la gruparea din Liga 3 și s-a aflat astfel că antrenorul Daniel Oprița câștigă mai bine decât Toni Petrea în Liga 1.

În urmă cu o săptămână, Mihai Stoica cerea mai multă transparență în privința salariilor uriașe pe care le-ar încasa fotbaliștii formației din Liga 3.

CSA Steaua, amenințată de Gigi Becali

”Ce caută Armata să aibă fotbal? De ce să cheltui 1 milion de euro ca să ai fotbal? Când tu ai o echipă Steaua, FCSB, care joacă în cupele europene și îți face numele. Ei anul ăsta nu promovează că o să aibă finala cu mine. Să vedem noi ce o să zică ministrul Armatei după ce nu vor reuși să promoveze. O să vină un ministru la un moment dat și o să-i desființeze”, sunt amenințările lui Gigi Becali pentru cei de la CSA Steaua.

”Toni Petrea are salariu 4.000, deci Oprița are mai mult, are 1.000 în plus. De la un moment încoace nu mă mai frapează nimic în România. Se întâmplă multe lucruri anormale. Care e finalitatea, ce se dorește? Ei nu pot rămâne de drept public, trebuie să vină un privat. Care privat?”, a declarat Becali la Pro X.

Becali, explicații pentru stadioanele Steaua și Arcul de Triumf

”Vom câștigat procesele și îi vom duce înapoi în Liga 4. Trebuie să fie asociație non-profit, dar cine să finanțeze? Ei mizează că iau banii de la Becali, să zicem că îi ia, dar ăia sunt bani publici și nu au voie să-i dea la fotbal.

Nu au cum să ia marca aia Steaua care vor ei, pentru că trebuie să plătească 3,6 milioane de euro că aia aparține Armatei. Ei s-au încurcat ca puiul în lână. Dacă o scot la licitație pe Hotărâre de Guvern o poate lua oricine, chiar și eu. Oricine se poate asocia cu ei, dar trebuie să cesioneze marca”, a continuat patronul FCSB.

În final, Gigi Becali a comentat și situația noilor stadioane Steaua și Arcul de Triumf: ”Să vedem și chestia cu stadionul din Ghencea. Ei trebuie să plătească cât va plăti și Becali, pentru că dacă nu o vor face vine Curtea de Conturi. Stadionul Arcul de Triumf a fost făcut cu destinație teren de fotbal. Dacă statul a investit pentru fotbal, cum adică vii tu de la rugby și spui că nu e bun pentru fotbal. Tac din gură, mă uit, râd și aștept să facă Dumnezeu dreptate”.

Fost jucător la Steaua București în perioada 1990-1998 și președintre între 1998 și 2000, Vasile Gherasim a analizat disputa dintre FCSB și CSA în ceea ce privește palmaresul și consideră că echipa Armatei ar trebui să aibă câștig de cauză.

