Gigi Becali o transformă din temelii pe FCSB după 0-4 cu Lyon: „Iau 3-4 jucători. Măresc salariile. Trebuie să merg la pasul următor”

Gigi Becali, după Lyon – FCSB 4-0: „Dacă aveam toată echipa, ne calificam”

După fluierul final, Gigi Becali a analizat „dubla” în urma căreia FCSB a fost eliminată de Lyon și consideră că formația „roș-albastră” mai are nevoie de întăriri pentru a ajunge să se bată de la egal la egal cu un astfel de adversar.

„Pe noi ne-a bătut Lyon cu 7-1. Dacă aveam toată echipa, cu Bîrligea și cu Olaru, ne calificam împotriva lor. Câștigam meciul de acasă. Ce făceam după, nu știu, dar eu așa cred. O să vedem acum.

Vedem la anul ce va fi. Echipa asta va fi întărită cu 3-4 jucători și, ușor-ușor, cu pași mici, ne îndreptăm spre momentul în care să nu mai luăm 0-4 sau 1-3”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali, cu gândul la Champions League: „Măcar să intrăm în grupe”

Patronul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre marele său vis, calificarea în grupa principală a UEFA Champions League și despre obiectivele pe care le are FCSB în următorii ani.

„În Champions League mai mare decalajul. Dar măcar să intrăm în grupe. Nu mai am eu pretenții. Dacă intrăm în grupe luăm mai mulți bani și următorul an vreau să ieșim din grupe”, a mai delcarat Gigi Becali, după Olympique Lyon – FCSB 4-0.

Gigi Becali, cu gândul la transferuri după Lyon – FCSB 4-0: „Dacă iau banii din Champions League, iau 3-4 jucători”

Gigi Becali deja știe cum poate progresa campioana României în cazul în care ajunge să joace în grupa principală din Champions League.

„Dacă iau banii din Champions League, iau 3-4 jucători, măresc salariile la jucători. Le măresc pentru că trebuie să merg la pasul următor, la nivelul următor.

Când are jucătorul 20-25 de mii are altă încredere pe teren. Nu mai are problema familiei. Se simte mai puternic. Toate trebuie să crească încet, încet, încet”, mai adăugat Gigi Becali, după Olympique Lyon – FCSB 4-0.