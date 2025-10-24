Gigi Becali și-a distrus vedeta de la FCSB: „Fotbalist de sală! Ți-am dat eu, ca prostu’, salariu mare”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) a dat de pământ cu Octavian Popescu (22 de ani), după FCSB – Bologna 1-2. Intrat în repriza a doua, numărul 37 al campioanei l-a dezamăgit, din nou, pe patron.

Gigi Becali crede că Octavian Popescu este un pariu pierdut

FCSB a rămas cu doar 3 puncte după primele 3 meciuri din Europa League. Campioana României a încercat să smulgă un egal cu Bologna, dar a pierdut la limită, scor 1-2.

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii au redus din handicap în repriza a doua prin . Unul dintre fotbaliștii cu care FCSB a forțat egalarea a fost Octavian Popescu. El a intrat în locul lui Mamadou Thiam în minutul 64.

„Tavi Popescu nu e fotbalist de anvergură. E fotbalist de fotbal de sală cred, nu e de fotbal mare. La fotbalul mare trebuie să câștigi dueluri. Când intri să iei mingea să ataci să te duci cu putere cu bărbăție. Vine mingea la el, face niște ondulații din corp, ce faci, mă, ondulații? E un pariu pierdut, eu așa cred.

ADVERTISEMENT

Știi de ce e pariu pierdut? El la 18 ani era jucătorul nostru principal. Vorbeam cu Coman și zicea ‘Da, nea Gigi, sunt conștient că nu pot juca în fața lui Tavi’. Dar el, după aceea, i-au intrat fumurile în cap. Mașină, apartament, gagică, altă gagică. Un fel de vedetă. Se vede. A început cu tatuaje. Bă, își fac tatuaje ăia mari, care sunt staruri, ăia pot să își facă. Dar tu, dacă îți faci tatuaje și frizură când încă nu ești vedetă…”, a tunat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Alexandru Stoian, dat exemplu lui Tavi Popescu

La 17-18 ani, Octavian Popescu era un adevărat fenomen al fotbalului românesc și era deja comparat cu Hagi, Balaci sau Dobrin. Cariera mijlocașului a luat-o în jos, iar Gigi Becali crede că știe care sunt cauzele. Latifundiarul din Pipera l-a comparat pe Tavi cu un alt „wonderkid” al campioanei, Alexandru Stoian (17 ani).

„Uite, ăla ar putea să ajungă. El a venit ca vedetă, cu păr lung, și s-a tuns. ‘Băi, eu nu sunt vedetă aici. Eu sunt cuminte’. Și fața lui e de băiat cuminte. Dar dacă începe să își facă tatuaje și frizură, nu cred. Dar din ce văd acum, e băiat cuminte și muncitor.

ADVERTISEMENT

Se vede pe fața lui, când vorbește. Are față de cuminte, e luminos. Nu de golan. Tavi… Lui i-a intrat în cap. Comentează. Nu ai voie tu să comentezi la arbitru să iei galben. Tu nu ai arătat nimc în fotbalul ăsta. Pe tine doar eu te-am umflat și ți-am dat salariu mare că am avut încredere în tine. Dar s-ar putea să mori aici”, a adăugat Becali.

Câte goluri a dat Tavi Popescu la FCSB

Până acum, Tavi Popescu are un început modest de sezon la FCSB. În 14 meciuri, și a dat doar 2 pase decisive. În meciul cu Bologna nu a făcut nimic notabil și a luat galben pentru proteste.

„La el cred că e chestia și de mental. Nu prea e… Bă, tu trebuie să ai mintea întreagă. Ce faci mă ești nebun la cap? Nu ai arătat nimic la fotbal. Fii smerit la fotbal. Și dacă te lovește unul, taci din gură că ești nimeni la fotbal. Când ești nimeni în fotbal, taci din gură. Îți trebuie inteligență ca să știi că ești nimeni în fotbal. Am greșit. Poate dacă intra Thiam, poate era altceva.

Dar tot am zis George Popescu, hai să fac, hai să forțez. Că talent are cu carul și am zis să îl vedem și pe el, dar aseară mi-am dat seama că el deja e un pariu pierdut. Așa cred. Când îți dau șansă și ai 22 de ani, sclipește spulberă tot, ia mingea, ca să arăți. A dat o centrare…

Face niște ondulații și pierde toate duelurile din ondulații. Ce faci, mă, faci ondulații?”, a conchis Becali.

1,4 milioane de euro e cota de piață a lui Tavi Popescu, potrivit site-ului Transfermarkt

199 de meciuri, 25 de goluri și 25 de assist-uri are Octavian Popescu la FCSB